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Nöbetçi Eczaneler (6 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (6 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (6 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

EREN ECZANESİ

 06.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 24 74
 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

 

KERMİYA ECZANESİ

 06.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 34 83
 Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya

 

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

 06.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 45 00
 Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 06.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 34 34
 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

 

GÜVEN ECZANESİ

 06.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 24 09
 Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

 

SERTAÇ ECZANESİ

 06.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 90 67
 Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ÇİSEM ECZANESİ

 06.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 40 04
 Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

 

ÖREN ECZANESİ

 06.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 03 91
 Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

DOĞA ECZANESİ

 06.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 46 40
 Piyale Paşa Mah.No:121

 

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 06.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 882 94 56
 Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ

 06.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 232 31 00
 Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜRSOY ECZANESİ

 06.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 377 84 49
 Akdoğan Mağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 06.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

 06.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 16:00
 (0533) 855 72 12
 8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

 

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 06.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 16:00
 (0392) 375 53 66
 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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