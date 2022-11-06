Nöbetçi Eczaneler (6 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
EREN ECZANESİ
|06.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 24 74
|Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
KERMİYA ECZANESİ
|06.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 34 83
|Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
|06.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 45 00
|Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
|06.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 34 34
|Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
GÜVEN ECZANESİ
|06.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 24 09
|Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
SERTAÇ ECZANESİ
|06.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 90 67
|Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ÇİSEM ECZANESİ
|06.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 40 04
|Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
ÖREN ECZANESİ
|06.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 03 91
|Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
DOĞA ECZANESİ
|06.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 46 40
|Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
|06.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 882 94 56
|Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
|06.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 232 31 00
|Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜRSOY ECZANESİ
|06.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 377 84 49
|Akdoğan Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|06.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
|06.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 16:00
|(0533) 855 72 12
|8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
|06.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 16:00
|(0392) 375 53 66
|Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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