Nöbetçi Eczaneler (8 Ekim 2022 Cumartesi)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
İSMET ECZANESİ
08.10. 2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 15 40
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
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ÖZÜN ECZANESİ
08.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 12 10
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
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PERVİN ECZANESİ
08.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 28 18
Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LİFE ECZANESİ
08.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 73 50
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
***
BARIŞ ECZANESİ
08.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
***
BUĞÇE ECZANESİ
08.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜLOĞLU ECZANESİ
08.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 38 68
Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
***
MEVA ECZANESİ
08.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
08.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
08.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
08.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
KUDRET ECZANESİ
08.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 7 00
Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
08.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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