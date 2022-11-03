Nöbetçi Eczaneler(3 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
DİLEK ECZANESİ
|03.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 18 67
|Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Yenişehir Lefkoşa
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
|03.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 12 10
|Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
YELİM ECZANESİ
|03.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 78 66
|Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
|03.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 11 88
|Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
|03.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 25 85
|Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
ÖZENİR ECZANESİ
|03.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0542) 876 06 60
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
|03.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 25 25
|Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
|03.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 91 93
|Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
|03.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 70 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|03.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|03.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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