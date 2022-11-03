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Nöbetçi Eczaneler(3 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler(3 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler(3 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

DİLEK ECZANESİ

 03.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 18 67
 Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Yenişehir Lefkoşa

 

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

 03.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 12 10
 Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

 

YELİM ECZANESİ

 03.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 78 66
 Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

 03.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 11 88
 Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

 

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 03.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 25 85
 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

 

ÖZENİR ECZANESİ

 03.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0542) 876 06 60
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

 03.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 25 25
 Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

 

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

 03.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 91 93
 Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

 03.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 70 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 03.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 03.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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