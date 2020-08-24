"Onlar (Türkler) blöf yapmıyorlar. Maraş'ta dikenli teller ve sokaklar temizlenmiş''

Cyprus Mail’in haberine göre, Gazimağusa belediye başkanı Simos Ioannou Cuma sabahı devlet radyosuna verdiği demeçte, "Onlar (Türkler) blöf yapmıyorlar" diyerek plajlardan dikenli tellerin taşındığını, bazı ufalanan binaların yıkıldığını ve birkaç sokağın temizlendiğini ileri sürdü.
Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis CNA'ya verdiği demeçte, "Kuzey kesimde inşaat çoktan başladı ve yakında çitle çevrili alanın sahil cephesinde de başlayacak." Kasabanın açılışı, hükümetin olanları görmezden gelmeyi seçtiğini ima ederek "anlık değildi" dedi.
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