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"Onlar (Türkler) blöf yapmıyorlar. Maraş'ta dikenli teller ve sokaklar temizlenmiş''

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Gazimağusa'nın çitle çevrili alanını açma planı bir yıldan daha uzun bir süre önce Kıbrıs Türk liderliği tarafından duyurulmuş, ancak Kıbrıslı Rumların tepkisi uzun sürmedi, tehdit büyük ölçüde göz ardı edildi. Son birkaç haftaya kadar, çalışmalar başladı
"Onlar (Türkler) blöf yapmıyorlar. Maraş'ta dikenli teller ve sokaklar temizlenmiş''

Cyprus Mail’in haberine göre, Gazimağusa belediye başkanı Simos Ioannou Cuma sabahı devlet radyosuna verdiği demeçte, "Onlar (Türkler) blöf yapmıyorlar" diyerek plajlardan dikenli tellerin taşındığını, bazı ufalanan binaların yıkıldığını ve birkaç sokağın temizlendiğini ileri sürdü.

Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis CNA'ya verdiği demeçte, "Kuzey kesimde inşaat çoktan başladı ve yakında çitle çevrili alanın sahil cephesinde de başlayacak." Kasabanın açılışı, hükümetin olanları görmezden gelmeyi seçtiğini ima ederek "anlık değildi" dedi.

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