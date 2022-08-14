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‘Stranger Things’in yaratıcıları final sezonu hakkında ipuçları verdi

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Netflix’in en çok izlenen İngilizce dizisi ‘Stranger Things‘in yaratıcıları beşinci ve son sezonu hakkında konuştu.
‘Stranger Things’in yaratıcıları final sezonu hakkında ipuçları verdi

Bir grup arkadaşın, özel güçleri olan El karakteriyle birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan dizi üç yıl aranın ardından 27 Mayıs’ta dördüncü sezon ilk kısmıyla izleyiciyle buluşmuştu.

İki bölümden oluşan ikinci kısmının 1 Temmuz’da yayınlanmasının ardından dördüncü sezon ilk 28 günde 1,15 milyar saat izlenerek platformun en çok izlenen İngilizce dizisi olmuştu.

Dizinin yaratıcıları Matt ve Ross Duffer kardeşler hayranlarının merakla beklediği dizinin final sezonu olacak beşinci sezona dair ipuçları verdi.

Indiewire’a konuşan Duffer kardeşler beşinci sezonda yeni karakterler eklememek için ellerinde geleni yaptıklarını anlattı. Yeni sezonda planları mevcut karakterlere odaklanmak

Netlfix’e beş sezonluk fikirle mi gittikleri yoksa hikayeye sezon sezon mu karar verdikleri sorulan Duffer’lar şöyle yanıtladı: “İşin doğrusu şu; fikri sunduğumuzda yalnızca biri sezonu çözmüştük. Beş sezonun da haritasını çıkarmamıştık. Çünkü bizim yaklaşımız, ki bugün hala öyle, tek bir sezonda o kadar çok odaklanacak şey oluyor ki sadece onu düzgün yapmaya odaklanıyoruz. İlk sezonda sonra nereye doğru gideceğine dair hiçbir fikrimiz yoktu. ‘Harika bir sezon çekelim, bir daha şansımız olmayabilir’ diye düşündük. Daha sonra dizi başarılı olup da devam etme şansımız olduğunda oturduk ve Upside Down’ın (Tersine dünya) mitolojisini ayrıntılı şekilde çıkardık. 25-30 sayfalık bir belgemiz var ve bu sezona dair fikirlerle dolu.”

Dizinin önemli bir elementi ‘Upside Down’ın ne olduğuyla ilgili ipuçları bırakmayı sevdiklerini, dördüncü sezonda da bunu yaptıklarını anlatan Duffer kardeşler “Asıl büyük açıklama beşinci sezonda olacak” dedi.

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