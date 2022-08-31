Ünlü oyuncu Natalie Portman’ın dizi setini silahlı bir adam bastı

41 yaşındaki Oscar ödüllü aktris Natalie Portman’ın, Moses Ingram ile başrolleri paylaştığı “Lady in the Lake” dizi setinde polis, prodüksiyonda çalışan bir ekip üyesine şiddet tehdidinde bulunduğu ve gasp etmeye çalıştığı iddia edilen bir sokak satıcısını tutukladı.

CNN’de yer alan haberde, ABD’nin Baltimore şehrindeki bir polis raporuna göre, 43 yaşındaki Keith L. Brown, yapım ekibinin üyelerini sözlü olarak şiddet uygulamakla tehdit etti, silah savurdu ve çekim yaptıkları Baltimore şehir merkezindeki bir yerde çalışmaya devam etmesi için ekipten kendisine 50.000 dolar ödemelerini istediğini söyledi.

Polis, Brown’ın “ekip o yerde çekim yaparken işini yürütemediğinden dolayı kaybının prodüksiyon tarafından tazmin edilmediği için üzgün olduğunu” belirledi.

Moses Ingram…

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Pazartesi günü narkotik suçlamasıyla tutuklanan Brown, polise, set ekibinden bir çalışan ve bir güvenlik müdürü ile konuştuğunu ve polise göre “26 Ağustos’ta kaybedilen iş için tazminat almak üzere evrak işlerini beklediğini” söyledi.

Yapımcılara göre, bu olayın ardından, Laura Lippman’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizideki güvenlik önlemleri artırıldı.

“Lady in the Lake”in yapım şirketi Endeavor Content yaptığı açıklamada, “Ekibimizin, oyuncularımızın ve yapımlarımızda çalışan herkesin güvenliği en yüksek önceliğimizdir ve kimsenin yaralanmadığına şükrediyoruz. İleriye dönük artan güvenlik önlemleri ile çekimler devam edecek” dedi.