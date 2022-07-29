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Ünlü şarkıcı Shakira için 8 yıl hapis cezası isteniyor

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Vergi kaçakçılığı suçlamasıyla İspanya'da yargılanan ünlü şarkıcı Shakira için 8 yıl hapis cezası talep edildi.
Ünlü şarkıcı Shakira için 8 yıl hapis cezası isteniyor

Bir süredir Gerard Pique ile ayrılığı nedeniyle özel hayatıyla basının ilgi odağı olan Shakira şimdi de vergi kaçakçılığı iddiasıyla gündemde.

İspanya’da yaklaşık 15 milyon Euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira için 8 yıl hapis cezası talep edildi.

İspanyol savcılar, ünlü şarkıcının 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon Euro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Shakira, uzlaşmaya gitmek yerine suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkemeye çıkma kararı alırken, görülecek duruşmada savcının hapis cezasının yanı sıra 23 milyon Euro’dan fazla para cezası isteyeceği belirtildi.

Barselona Mahkemesi, mayısta İspanya’da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri gizleyerek, 14,5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira’nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.

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