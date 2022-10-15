Billur Kalkavan yaşamını yitirdi

Kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
59 yaşındaki Billur Kalkavan’ın ölümünü yakın arkadaşı yönetmen Hamdi Alkan duyurdu.
Alkan, “Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur” dedi.
Kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
59 yaşındaki Billur Kalkavan’ın ölümünü yakın arkadaşı yönetmen Hamdi Alkan duyurdu.
Alkan, “Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur” dedi.
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