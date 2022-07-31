Chris Rock “tokat” attığı için özür dileyen Will Smith’e cevap verdi

94. Oscar Ödül Töreni'nde ünlü aktör Will Smith'in, Chris Rock'a sahnede attığı tokat çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde resmi olarak özür videosu yayınlayan Smith'e, Rock'ın cevabı gündem oldu.

Oscar Ödülleri 2022’nin gecesine komedyen Chris Rock’ın (57) yaptığı bir şakaya Will Smith’in (53) verdiği tepki damgasını vurmuştu.

Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in alopesi sebebiyle saçlarını kazıtmasını, Demi Moore’un “G.I. Jane” filmindeki imajına benzeten Chris Rock, “Jada, seni seviyorum, G.I. Jane 2 filmini görmek için sabırsızlanıyorum” demişti.

Bu şakaya salondakiler ve eşi Will Smith gülerken Jada Pinkett Smith gözlerini devirmişti. Eşinin şakadan hoşlanmadığını gören Will Smith de sahneye çıkarak Chris Rock’ı tokatlamıştı. Sonrasında yerine oturduğunda da Rock’ı “eşinin adını ağzına almaması” yönünde uyarmıştı.

Olay üzerine Smith, kamuoyunda ciddi şekilde bir baskıya ve kınamaya maruz kaldı. Ayrıca 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

Will Smith…

“HERKES KURBAN OLMAYA ÇALIŞIYOR”

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak özür dileyen Smith, “derin pişmanlık duyduğunu” söyleyen yaklaşık altı dakikalık bir video yayınladı. Ünlü oyuncuya, Rock’ın cevabı ise şu şekilde oldu…

CNN’de yer alan habere göre, Chris Rock, Smith tarafından tokatlanma konusunda ne hissettiğini hala tam olarak söylemiyor, ancak olayla ilgili şakalar yapmaya devam ediyor.

“Özür” videosunun ardından Rock, “Herkes kurban olmaya çalışıyor. Herkes kurban olduğunu iddia ederse, gerçek kurbanları kimse duymaz. Suge (argoda harika, müthiş) Smith tarafından tokatlanmama rağmen… ertesi gün işe gittim, çocuklarım var.”

“Kelimeleri incittiğini söyleyen birinin yüzüne asla yumruk atılmamıştır” şeklinde konuşup espri yaptı.

Rock’ın bu sözleri Smith’i affetmediğine yönelik olarak yorumlandı