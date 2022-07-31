  • BIST 2.592,38
  • Altın 1016.772
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3089
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Chris Rock “tokat” attığı için özür dileyen Will Smith’e cevap verdi

»
94. Oscar Ödül Töreni'nde ünlü aktör Will Smith'in, Chris Rock'a sahnede attığı tokat çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde resmi olarak özür videosu yayınlayan Smith'e, Rock'ın cevabı gündem oldu.
Chris Rock “tokat” attığı için özür dileyen Will Smith’e cevap verdi

Oscar Ödülleri 2022’nin gecesine komedyen Chris Rock’ın (57) yaptığı bir şakaya Will Smith’in (53) verdiği tepki damgasını vurmuştu.

Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in alopesi sebebiyle saçlarını kazıtmasını, Demi Moore’un “G.I. Jane” filmindeki imajına benzeten Chris Rock, “Jada, seni seviyorum, G.I. Jane 2 filmini görmek için sabırsızlanıyorum” demişti.

Bu şakaya salondakiler ve eşi Will Smith gülerken Jada Pinkett Smith gözlerini devirmişti. Eşinin şakadan hoşlanmadığını gören Will Smith de sahneye çıkarak Chris Rock’ı tokatlamıştı. Sonrasında yerine oturduğunda da Rock’ı “eşinin adını ağzına almaması” yönünde uyarmıştı.

Olay üzerine Smith, kamuoyunda ciddi şekilde bir baskıya ve kınamaya maruz kaldı. Ayrıca 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

Will Smith…

“HERKES KURBAN OLMAYA ÇALIŞIYOR”

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak özür dileyen Smith, “derin pişmanlık duyduğunu” söyleyen yaklaşık altı dakikalık bir video yayınladı. Ünlü oyuncuya, Rock’ın cevabı ise şu şekilde oldu…

CNN’de yer alan habere göre, Chris Rock, Smith tarafından tokatlanma konusunda ne hissettiğini hala tam olarak söylemiyor, ancak olayla ilgili şakalar yapmaya devam ediyor.

“Özür” videosunun ardından Rock, “Herkes kurban olmaya çalışıyor. Herkes kurban olduğunu iddia ederse, gerçek kurbanları kimse duymaz. Suge (argoda harika, müthiş) Smith tarafından tokatlanmama rağmen… ertesi gün işe gittim, çocuklarım var.”

“Kelimeleri incittiğini söyleyen birinin yüzüne asla yumruk atılmamıştır” şeklinde konuşup espri yaptı.

Rock’ın bu sözleri Smith’i affetmediğine yönelik olarak yorumlandı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Angelina Jolie’nin avukatları Brad Pitt’e ödül töreninde mahkeme celbi sunmaya çalışmış28 Temmuz 2022 Perşembe 21:42
  • 79. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:10
  • Jennifer Lopez’in 53. yaşına özel çıplak pozları nefes kesti25 Temmuz 2022 Pazartesi 23:18
  • Gelişen teknolojiye inat hala hayatta kalmaya direnen bir güzellik….25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:30
  • Heidi Klum’un 18 yaşındaki kızı Leni bikinili paylaşımıyla gündem oldu24 Temmuz 2022 Pazar 23:36
  • Bayrak Radyosu’nda Kültür Dairesi işbirliğiyle hazırlanan programda salı günü Şair Filiz Naldöven tanıtılıyor24 Temmuz 2022 Pazar 14:39
  • Meghan Markle yardım için gittiği Afrika’da moda çekimi mi yaptı?23 Temmuz 2022 Cumartesi 22:31
  • Aleyna Tilki: Hiçbiriniz muhafazakar değilsiniz22 Temmuz 2022 Cuma 23:35
  • Britney Spears yine soyundu22 Temmuz 2022 Cuma 21:35
  • İşte 2022 yılının en çok kazanan Hollywood oyuncuları…22 Temmuz 2022 Cuma 19:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti