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DAÜ Iletişim Fakültesi, Halkla Ilişkiler Ve Reklamcılık Bölümü Euprera’ya Tam Üyelik Almaya Hak Kazandı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) kuruluşuna tam üyelik almaya hak kazandı.
DAÜ Iletişim Fakültesi, Halkla Ilişkiler Ve Reklamcılık Bölümü Euprera’ya Tam Üyelik Almaya Hak Kazandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) kuruluşuna tam üyelik almaya hak kazandı. DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 1997 yılından bu yana 30 farklı ülkeden iki binden fazla mezun vermiş alanında deneyimli bir bölümdür.

 

DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyeleri olarak, etik sorumluluğun bilincinde, yaratıcı, teknolojideki son gelişmeleri takip eden, yönetimsel becerilere sahip ve bu becerileri aldığı kuramsal bilgilerle birleştirerek günümüzün küreselleşen dünyasında sektörün değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek mezunlar yetiştirmenin her zaman hedefleri olduğunu bildirdi. Bu bağlamda uluslararası bağlantılara büyük önem verdiklerini dile getiren Doç. Dr. Kaya bölümlerinin European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) kuruluşuna tam üyelik almaya hak kazandığını vurguladı.

 

Doç. Dr. Kaya, böylesi saygın kurumlara üye olmanın son derece önemli olduğunu belirterek, kuruluşa üyeliği bulunan farklı ülkelerdeki üyeler ile iş birliği içerisinde olmanın yenilikçi halkla ilişkiler araştırmalarının toplanması, iletilmesi ve değiş tokuş yapılmasına katkı saylayacağına inandıklarını bildirdi.

 

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada İletişim Fakültesi olarak tüm bölümlerin gerçekleştireceği uluslararası iş birliklerini desteklediklerini dile getirerek, “Bizleri global ölçekte medya ağları ile buluşturan EUPRERA gibi prestijli kurumların bir parçası yapan üyeliklere kabul edilmemiz verilen eğitimin kalitesini onaylamaktadır” ifadelerini kullandı.

 

1959 yılından bu yana faaliyet gösteren en saygın kuruluşlardan biri olana EUPRERA, Avrupa'da halkla ilişkiler eğitimi ve araştırmasına ilişkin yenilikçi bilgi ve uygulamaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Kuruluş, farklı ülkelerden halkla ilişkiler alanında faaliyet gösteren dernekler, kurumlar, bilimsel dergiler ve pratisyenlerle iş birliği yapmayı hedefliyor. Akademik personel ve araştırmacılar derneğin açık kamu grubunu oluştururken, temel ve uygulamalı araştırmalar ile ilgili en son gelişmeler ve eğitim alanındaki yeni eğilimler hakkında çeşitli araştırmalar ve modeller de geliştirmeyi hedefliyor

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