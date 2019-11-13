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DAÜ’de “5. Moleküler Biyoloji ve Genetik Kariyer Günü” etkinliği gerçekleştirildi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü tarafından gerçekleştirilen “5. Moleküler Biyoloji ve Genetik Kariyer Günü” etkinliği, 8 Kasım 2019 Cuma günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi.
DAÜ’de “5. Moleküler Biyoloji ve Genetik Kariyer Günü” etkinliği gerçekleştirildi

Alanında uzman profesyoneller ile DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü öğrencilerini bir araya getiren etkinlikte, öğrenciler kendilerini bekleyen iş imkanları hakkında fikir sahibi oldu. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahar Taneri Güder; etkinlik, bölüm ve 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde açılan Medikal Biyoteknoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı hakkında bilgi verdi. Bölüm mezunlarının başarılı kariyerlere sahip olduğunu aktaran Prof. Dr. Taneri Güder, katılımcılara 5. Moleküler Biyoloji ve Genetik Kariyer Günü’ne katılan profesyonellerle iletişim kurmaları tavsiyesinde bulundu.

 

Uluslararası Standartlarda Eğitim

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan da, konuşmasında söz konusu etkinliğin öğrencilerin kariyer yolculuklarını belirlemesinde önemli rol oynadığını belirterek, 2011 yılında kurulan Biyolojik Bilimler Bölümü’nün uluslararası standartlarda eğitim verdiğini ve çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunun altını çizdi. Medikal Biyoteknoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın da YÖK tarafından onaylandığını ve bu dönem eğitim hayatına başladığını kaydeden Prof. Dr. Özarslan, söz konusu programın DAÜ öğrencilerine biyoteknoloji sektöründe, moleküler tanı laboratuvarlarında veya eczacılık endüstrisinde kariyer imkanı sağladığını vurguladı.

 

Kariyer Yolculuklarını Anlattılar

Etkinlikte, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü’nün yeni öğretim üyeleri Prof. Dr. Gamze Başbülbül “Microbial Biotechnology”, Yrd. Doç. Dr. Deniz Balcı “Stem Cell Biology” ve Yrd. Doç. Dr. Ilgın Çağnan “Clinical Applications of Stem Cells in Cancer Therapy” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Ardından, Almanya’nın Berlin kentinde bulunan Charite-University Hastanesi’nden Dr. Cengiz Gökeri “Molecular Immunology” konulu sunumunu ve DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Görevlileri Pembe Savaş ve İlkay Edip sırasıyla, “Human Reproductive Genetics” ve “Vaccines and Allergies” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Konuşmacılar, sunumlarında öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgilerin yanı sıra, kariyer seçimlerinde yaşadıkları tecrübeleri de aktardı. Konuşmaların ardından, saat 12:30’da, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bozer tarafından konuşmacılara teşekkür sertifikası takdiminde bulunuldu.

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