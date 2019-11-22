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DAÜ’de genç diplomatlar Kıbrıs sorunu konusunda bilgilendirildi

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DAÜ’de genç diplomatlar Kıbrıs sorunu konusunda bilgilendirildi
DAÜ’de genç diplomatlar Kıbrıs sorunu konusunda bilgilendirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Akademisi Yetkilileri ve Aday Meslek Memurları’na yönelik düzenlenen “Kıbrıs Sorunu” konulu konferansa, 22 Kasım 2019 Cuma günü, saat 09:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Aday Meslek Memurları, temel ve hazırlayıcı eğitim programı çerçevesinde ülkemizde gerçekleştirdikleri ziyaretle Kıbrıs sorunu konusunda bilgilendirme toplantılarına katılıyor. Aldıkları eğitimler sonucunda dünyanın dört bir yanında göreve başlayacak olan yeni diplomatlara Kıbrıs davası bağlamında eski Başmüzakereci Osman Ertuğ tarafından “Kıbrıs Sorunu” başlıklı konferans verildi.

 

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Müzakere Süreci Değerlendirildi

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün 40. yılını kutladığını belirterek, Anavatan Türkiye’nin etkin ve yetkin katkıları sayesinde bugünkü konumuna geldiğini vurguladı. Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün Kıbrıs Türkü’nün siyasi arenada kabul edilmeyen varlığının, bilim sayesinde tüm dünyaya kabul ettiren bir kurum olduğunu ifade etti. Açılış konuşmasının ardından, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, Büyükelçilik, KKTC Washington Elçiliği, Başmüzakerecilik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevlerinde bulunmuş olan Osman Ertuğ tarafından “Kıbrıs Sorunu” başlıklı konferansa geçildi.

 

Osman Ertuğ, Kıbrıs sorununun tarihi gelişimi ve şimdiki sürece nasıl geldiği hakkında detaylı bilgi verdi. Ertuğ, ardından Başmüzakereci olduğu dönemde yaşadığı tecrübeleri ve uluslararası diplomasinin Kıbrıs özelinde nasıl işlediğine dair bilgilendirmede bulundu. Oldukça ilgi gören konferansta genç diplomatlar eski Başmüzakereci Osman Ertuğ’a Kıbrıs sorunu ile ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Konferans, TC Dışişleri Bakanlığı adına Osman Ertuğ’a plaket takdiminde bulunulması ile sona erdi

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