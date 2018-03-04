Değirmenlik Dağyolunda yeni uygulama

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Değirmenlik Dağyolu güzergahında yeni bir uygulama başlatıyor.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere, Değirmenlik – Çatalköy Anayolunda (Değirmenlik Dağyolu), Ağırlıkları 5 bin kg’dan ağır iş araçlarının 19:00 – 09:00 saatleri arasında; Dokuz yolcudan az yolcu taşıyabilen araçların ise 09:00 – 19:00 saatleri arasında belirtilen güzergahta seyetmeleri yasaklandı.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından, söz konusu güzergahtaki saatli uygulama, trafik yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından gerekli görüldüğünden uygulamaya konuldu.

Bu maksatla belirtilen güzergahta polis kontrol ve devriyeleri artırılacağından tüm sürücülerin kurallara uymaları önemle rica olunur.