EMAA 20’nci yılını resepsiyonla kutlayacak

“Herkes için sanat” vizyonuyla 2002 yılında faaliyetine başlayan Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), 20’nci yılını bir resepsiyon ve müzayedeyle kutluyor.

“Herkes için sanat” vizyonuyla 2002 yılında faaliyetine başlayan Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), 20’nci yılını bir resepsiyon ve müzayedeyle kutluyor.

EMAA, Cumartesi günü saat 17.00’de Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 55-57 Social Space’de 20. Yıl Resepsiyonu düzenleyecek.

EMAA Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre gecede, sanata ve sanatçıya destek çıkan, dernek çalışmalarına katkı koyan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür belgeleri sunulacak, plaket ve heykelcik takdim edilecek; ayrıca gelenekselleşmesi düşünülen “EMAA Sanat Müzayedesi”nin ikincisi de yapılacak.Müzayedeye eserleri ile katkı koyan sanatçılar İsmet Tatar, Osman Keten, Eser Keçeci, Şenol Özdevrim, Mine Korudağ, Ozan Özgenler, Zehra Şonya, Gökçe Keçeci, İnci Kansu, Heidi Trautman, Mustafa Hastürk, Kemal B. Caymaz, Ülviye Karabaşak , Nurtane Karagil, Toya Akpınar ve Nilgün Güney olarak açıklandı.

Açıklamada, özverili katkılarından dolayı EMAA üyeleri Osman Keten, Özgül Ezgin, Sinem Ertaner ve Ozan Özgenler’e EMAA 20. Yıl Teşekkür Heykelciği; basın alanındaki katkılarından dolayı yine dernek üyesi olan Mustafa Erkan’a teşekkür plaketi sunulacağı belirtildi.

Ortak projelerde EMAA’nın parteri olan Rooftop Theatre Grup, ortak etkinlikler bağlamında Lefkoşa Türk Belediyesi ve DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve AB destekli “Herkes İçin Sanat Projesi”ne yapmış olduğu katkıdan dolayı GAÜ’ye plaketler takdim edileceği belirtilen açıklamada, ayrıca, EMAA’ya destek olan, dernek üyesi ve KAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Toya Akpınar’a teşekkür belgesi verileceği ifade edildi.Açıklamada, sanatseverler geceye davet edilirken müzayede eserleri için https://emaa-cyp.org/web adresinin ziyaret edilebileceği belirtildi.