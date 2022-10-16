  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

EMAA 20’nci yılını resepsiyonla kutlayacak

»
“Herkes için sanat” vizyonuyla 2002 yılında faaliyetine başlayan Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), 20’nci yılını bir resepsiyon ve müzayedeyle kutluyor.
EMAA 20’nci yılını resepsiyonla kutlayacak

“Herkes için sanat” vizyonuyla 2002 yılında faaliyetine başlayan Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), 20’nci yılını bir resepsiyon ve müzayedeyle kutluyor.

EMAA, Cumartesi günü saat 17.00’de Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 55-57 Social Space’de 20. Yıl Resepsiyonu düzenleyecek.

 

EMAA Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre gecede, sanata ve sanatçıya destek çıkan, dernek çalışmalarına katkı koyan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür belgeleri sunulacak, plaket ve heykelcik takdim edilecek; ayrıca gelenekselleşmesi düşünülen “EMAA Sanat Müzayedesi”nin ikincisi de yapılacak.Müzayedeye eserleri ile katkı koyan sanatçılar İsmet Tatar, Osman Keten, Eser Keçeci, Şenol Özdevrim, Mine Korudağ, Ozan Özgenler, Zehra Şonya, Gökçe Keçeci, İnci Kansu, Heidi Trautman, Mustafa Hastürk, Kemal B. Caymaz, Ülviye Karabaşak , Nurtane Karagil, Toya Akpınar ve  Nilgün Güney olarak açıklandı.

Açıklamada, özverili katkılarından dolayı EMAA üyeleri Osman Keten, Özgül Ezgin, Sinem Ertaner ve Ozan Özgenler’e EMAA 20. Yıl Teşekkür Heykelciği; basın alanındaki katkılarından dolayı yine dernek üyesi olan Mustafa Erkan’a teşekkür plaketi sunulacağı belirtildi.

ffmbw82xwai7755.jpg

Ortak projelerde EMAA’nın parteri olan Rooftop Theatre Grup, ortak etkinlikler bağlamında Lefkoşa Türk Belediyesi ve DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve AB destekli “Herkes İçin Sanat Projesi”ne yapmış olduğu katkıdan dolayı GAÜ’ye plaketler takdim edileceği belirtilen açıklamada, ayrıca, EMAA’ya destek olan, dernek üyesi ve KAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Toya Akpınar’a teşekkür belgesi verileceği ifade edildi.Açıklamada, sanatseverler geceye davet edilirken müzayede eserleri için https://emaa-cyp.org/web adresinin ziyaret edilebileceği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İklim Aktivistleri Van Gogh’un Ayçiçekleri Tablosuna Çorba Döktü14 Ekim 2022 Cuma 17:49
  • Elon Musk hakkında inceleme başlatıldı14 Ekim 2022 Cuma 12:27
  • “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 kadın, 41 hayat" sergisi açıldı13 Ekim 2022 Perşembe 20:21
  • Kültür Dairesi, ülkenin kültür sanatında iz bırakan, topluma mal olmuş sanatçıların heykellerini yaptıracak13 Ekim 2022 Perşembe 17:59
  • Piyanist Rüya Taner , yazar Kürşat Başar ile birlikte resital verecek13 Ekim 2022 Perşembe 08:05
  • Emily Ratajkowski cinsel yönelim videosuyla şaşırttı11 Ekim 2022 Salı 23:51
  • Britney Spears annesine nefret kustu11 Ekim 2022 Salı 21:35
  • Ricky Gervais, Altın Küre Ödülleri’nde yeniden sunucu olması istenince tepki gösterdi10 Ekim 2022 Pazartesi 22:45
  • Deadpool oyuncusundan samimi itiraf: “Bir daha Ryan Reynolds ile çalışmam”10 Ekim 2022 Pazartesi 22:10
  • Heidi Klum ve kızı Leni’nin iç çamaşırlı pozları gündem oldu10 Ekim 2022 Pazartesi 21:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti