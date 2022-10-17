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Fenomen dizi The Crown yüzünden Netflix ve Kraliyet Ailesi karşı karşıya

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Netflix'in fenomen dizisi The Crown, yeni sezonu için gün sayarken Kraliyet Ailesi'nin endişesi de artmaya başladı.
Fenomen dizi The Crown yüzünden Netflix ve Kraliyet Ailesi karşı karşıya

Kraliçe’nin ölümüyle beraber Netflix’in önde gelen yapımlarından The Crown da yeniden popüler hale geldi. Şimdi platform, yeni sezonu yayınlamaya hazırlanırken sarayı da karşısına almaya hazırlanıyor.

The Sun’ın haberine göre; gerçek ve kurgu arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmakla defalarca suçlanan hit dizi, yeni bölümlerinde Prenses Diana’nın Ağustos 1997’de Paris’teki trajik ölümünden önceki saatleri kapsayacak.

Ayrıca yeni sezonda Prens Philip’in yakın arkadaşı Penny Knatchbull ile Kraliçe’yi aldattığı ve Prens Charles’ın Kraliçe’ye kötü bir anne olduğu için hapse atılması gerektiğini söylediği sahnelerin olduğu ile ilgili haberler de dikkat çekti.

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Üstelik Netflix’in, dizinin gerçek değil, kurgu olduğunu beyan etmeyi reddetmesi de Kraliyet ile arasını daha da açtı. Eleştirmenler, gösterideki sahnelerin kurgu olduğunun tüm izleyiciler tarafından fark edilmediğini ve bunun için bir uyarı olması gerektiğini savunuyor.

PRENS WILLIAM TEPKİLİ

The Crown’ın özellikle Prenses Diana ile ilgili bölümleri için Prens William’ın tepkili olduğu da basına yansımıştı. Galler Prensi’nin, Netflix’in annesinin son günlerini eğlence amacıyla yeniden canlandırmasına kızdığı belirtiliyor.

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Ancak Netflix, Diana’nın Paris’teki Pont de l’Alma tünelinde bir araba kazasında meydana gelen ölümünün dizi sırasında yeniden canlandırılmayacağı konusunda ısrar ediyor. Yine de Kraliyet Ailesi’ne yakın bir kaynak, The Sun’a “Paris’e geri dönmek ve Diana’nın son günlerini ve saatlerini bir dramaya dönüştürmek çok rahatsız edici.

Gösteri her zaman kraliyet tarihinin kurgusal bir versiyonunu mümkün olduğunca hassasiyetle sunmaya çalıştı. Ancak son zamanlarda; günümüze yaklaştıkça bu dengeyi tutturmak zorlaşıyor” dedi.

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KRALİÇE’NİN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE YAZILDI VE ÇEKİLDİ

Dizinin bir sözcüsü ise şunları söyledi: “The Crown her zaman tarihi olaylara dayanan bir drama olarak sunuldu. Beşinci sezon, Kraliyet Ailesi için önemli bir on yıllık süreçte kapalı kapılar ardında neler olabileceğini hayal eden kurgusal bir dramatizasyondur.” Dizinin sözcüsü yapım aşamasında çok sayıda gazeteci ve araştırmacının belgelerinin kullanıldığını da belirtti.

Yeni sezon, Kraliçe’nin ölümünden en az bir yıl önce yazılmış ve çekimleri aylar önce tamamlanmış olsa da yayınlanma zamanlaması eleştirilere neden oluyor. Saraya yakın kaynaklar, Kraliçe’nin sadece beş hafta önce ölümünün sahneleri özellikle incitici hale getirdiğini söylüyor.

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