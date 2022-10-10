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Kanye West, Yahudi karşıtlığı sebebiyle Twitter’da da yasaklandı

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ABD'li rapçi ve tasarımcı Kanye West, Instagram'ın ardından şimdi de Twitter'da kısıtlandı.
Kanye West, Yahudi karşıtlığı sebebiyle Twitter’da da yasaklandı

Bipolar bozukluk teşhisi bulunan ve yaptığı her hareket gündem olan Kanye West (45), son olarak Instagram hesabından paylaştığı gönderiler nedeniyle tepki toplamıştı. Yahudilerle ilgili yaptığı paylaşımlar sebebiyle hesabı kısıtlanan ve gönderileri kaldırılan West, rotasını Twitter’a doğru çevirmişti.

Ancak Twitter’da da Yahudi karşıtı bir tweet atan rapçinin hesabı yine kitlendi. West’in “Yahudiler için ölüm seviyesi 3… Siz benimle oynadınız ve gündeminize karşı çıkan herkesi karalamaya çalıştınız” diye paylaşım yaptığı söyleniyor.

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HESABI SİLİNMEDİ

Twitter’dan bir sözcü, CNN’e hesabın platformun politikalarını ihlal ettiği için kilitlendiğini doğruladı. Hesaptaki tweet, “Bu tweet Twitter kurallarını ihlal ediyor” diyen bir mesajla değiştirildi.

Ünlü rapçi konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

West, ünlü müzik prodüktörü Puff Daddy'nin Yahudiler tarafından kontrol edildiğini söyleyerek aralarındaki yazışmaları Instagram'da yayınladıktan sonra platform tarafından kısıtlanmıştı.

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