“Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı

Sosyal faaliyetlerin yanında kültür ve sanata her zaman büyük önem veren T&T Havalimanı İşletmeciliği Ercan Havalimanı’nda düzenlediği sergilere bir yenisini daha ekledi.

Prime Four ismiyle 2012 yılında bir araya gelen ve fotoğraf sanatçılardan oluşan ekip, Kıbrıs’ta yaşayan gurbetlerin izini sürdü ve fotoğraflarını çekerek hayat hikâyelerine kulak verdi.

Ercan Havalimanı’nda yer alan sergide, Prime Four grubunun fotoğraf sanatçılarından Mustafa Evirgen, Yıltan Taşçı, Mustafa Müezzinoğlu ve Ceyhan Özyıldız Lefkoşa, Mağusa, Limasol, İskele, Akova, Güzelyurt, bölgelerini ziyaret ederek gurbetlerin yaşantısını içeren fotoğraflar çekti. Üç yıl süren bu çalışmada gurbetlerin kendilerine özgü yaşamları yanında kendilerine özgü davranış, yargı ve tutumlarını da gözler önüne serildi.

“Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” isimli fotoğraf sergisi daha önce Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ve İzmir Ege Üniversitesi’nde 8 Nisan Roman günü nedeniyle Limasol’da açıldı. Serginin gelecek yıl ise İstanbul’da da açılması planlanıyor. Prime Four grubu, son 3 yıldır “Maronitler”in fotoğrafları konusunda da çalışma yapıyor. Prime Four grubu bir süre önce de Kıbrıs gurbetlerinin fotoğraflarının yer aldığı “Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” isimli kitabı da piyasaya sunmuştu.

“Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” isimli 35 fotoğrafı kapsayan sergi Ercan Havalimanı’nın giden yolcu pasaport sonrasında yer alıyor.

Prime Four grubu fotoğrafçılarından Mustafa Evirgen, T&T Havalimanı İşletmeciliğine Kıbrıs kültür ve sanatına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.