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KKTC Başbakanlık Kupası Şampiyonu DAÜ

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KKTC Başbakanlık Kupası 2021 Tenis ligini 3. ve 4. sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında KKTF kortlarında oynanan zevkli maçların sonunda 6-1 lik skor ile kazanan DAÜ oldu.
KKTC Başbakanlık Kupası Şampiyonu DAÜ

 

               KKTC Başbakanlık Kupası 2021 Tenis ligini 3. ve 4. sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında KKTF kortlarında oynanan zevkli maçların sonunda 6-1 lik skor ile kazanan DAÜ oldu.

 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 6 – 1 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

TEK ERKEKLER

ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI    6/0 – 6/1          TİM DRIESSEN

MUSTAFA ZORBA               6/1 – 6/1           BARIŞ ÖREK

TEK KADINLAR

FATMA KAYOL                 6/0 – 6/0            EDA ŞEVKET

ŞENGÜL TİLKİ                 6/0 – 6/0              TANSEL ŞIK

ÇİFT ERKEKLER

SEHAN ŞEYH / GÖKTUĞ GÖKBAYRAK    2/6 – 5/7   YALIN DOĞASAL / REMZİ HIDIROĞLU

ÇİFT KADINLAR

FATMA KAYOL / ELAHEH ASHRAFİAN   6/0 – 6/0   SEVİLAY BARUTCU / TUĞSE BARDAK

KARIŞIK ÇİFTLER

ŞENGÜL TİLKİ / MUSTAFA ZORBA   6/4 – 6/1   TİM DRIESSEN / İZEM CİVİSİLLİ

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