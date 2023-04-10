  • BIST 5.054,90
  • Altın 1233.976
  • Dolar 19.2695
  • Euro 20.9113
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Kremlin: Fransa, Ukrayna meselesinde arabulucu olamaz

» »
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Fransa, Ukrayna meselesinde arabulucu rolü için hak iddiasında bulunamaz" dedi.
Kremlin: Fransa, Ukrayna meselesinde arabulucu olamaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa’nın Ukrayna meselesinde arabulucu rolü konusunda hak iddiasında bulunamayacağını belirterek, “Paris, Ukrayna meselesine dolaylı ve doğrudan müdahil” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa’nın Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu rolü üstelenme girişimlerini değerlendiren Peskov, “Paris, arabulucu rolü konusunda hak iddiasında bulunamaz çünkü çatışan taraflardan birini tutuyor. Ayrıca Paris, Ukrayna meselesine dolaylı ve doğrudan müdahil” ifadesini kullandı.

Peskov, bu nedenle Fransa’nın arabulucu rolünü düşünmenin zor olduğunu dile getirdi.

Çin’in, Tayvan Adası’nın çevresinde askeri tatbikatlar düzenlemesine de işaret eden Peskov, Çin’e karşı kışkırtıcı eylemlerin yapıldığına dikkati çekti. Peskov, “Elbette Çin, uluslararası hukuka uygun şekilde askeri manevra ile de bu kışkırtıcı eylemlere yanıt verme konusunda egemen hakka sahiptir.” ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Çin ve diğer ülkelerin bu konudaki haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO: Çin'in Rusya'ya silah sağlaması "tarihi hata" olur05 Nisan 2023 Çarşamba 19:56
  • Yeni Zelanda Eski Başbakanı Jacinda Ardern siyaseti tamamen bıraktı05 Nisan 2023 Çarşamba 15:50
  • Putin’e yandaş blogger’a suikast: Saldırgan kadın ilk kez konuştu04 Nisan 2023 Salı 22:46
  • Rusya, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını devraldı04 Nisan 2023 Salı 19:32
  • Putin’e ağır darbe: Cafeye saldırı düzenlendi, yandaş blogger öldü03 Nisan 2023 Pazartesi 10:58
  • Putin, yaptırım baskısına rağmen Belarus ile devam eden güçlü işbirliğini övdü02 Nisan 2023 Pazar 19:11
  • Ukraynalı komutan konuştu: Tankları sabırsızlıkla bekliyoruz02 Nisan 2023 Pazar 16:55
  • Rusya’nın saldırıları devam ediyor02 Nisan 2023 Pazar 15:50
  • Zelenskiy’den Rusya’nın BMGK başkanlığına sert tepki02 Nisan 2023 Pazar 15:10
  • Rusya’yı karıştıran skandal video: Putin öfkelendi, ceza geldi02 Nisan 2023 Pazar 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti