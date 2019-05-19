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Kuir Kıbrıs Derneği: Aktivistlerimiz Saldırıya Uğradı

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 Kuir Kıbrıs Derneği, aktivistlerinin, 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü’nde, cinsel kimlik ve cinsiyet ifadelerinden dolayı Lefkoşa Surları içerisinde sözel ve fiziksel saldırıya uğradıklarını iddia etti.
Kuir Kıbrıs Derneği: Aktivistlerimiz Saldırıya Uğradı

 Kuir Kıbrıs Derneği, aktivistlerinin, 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü’nde, cinsel kimlik ve cinsiyet ifadelerinden dolayı Lefkoşa Surları içerisinde sözel ve fiziksel saldırıya uğradıklarını iddia etti.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta 2014 yılı itibarıyla hayata geçirilen yasal düzenlemede eşcinsel, biseksüel ve translara yönelik fiziksel ve/veya psikolojik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği ve ayrımcılık yapılamayacağı belirtilmesine rağmen, Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerinin, Lefkoşa Suriçi’nde cinsel kimlik ve cinsiyet ifadelerinden dolayı, yolda yürürken, sözel ve fiziksel saldırıya uğradığı kaydedildi.

“Fiziksel ve psikolojik şiddeti kınıyoruz” denilen açıklamada, “Homofobi, bifobi ve transfobi kaynaklı bütün tutumları, davranışları ve bu şiddetleri gerçekleştiren şahısları, bunu haklı kılan kurumları kınadığımızı ve gerekli her türlü hukuki yola başvuracağımızı paylaşmak isteriz” denildi. 

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