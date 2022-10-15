Meghan Markle ve Prens Harry’nin başı Netflix ile dertte: Gerçekler çelişiyor

Meghan Markle ve Prens Harry, sadece Kraliyet Ailesi'nden ayrılmakla kalmadı, aynı zamanda da aile içerisinde yaşananları verdikleri röportajlarda dile getirerek tepki çekti.

Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıktan sonra Netflix ve Spotify gibi platformlarla bir dizi anlaşma yapmıştı. İkili bu platformlara içerik üretecek ve ayrıca Prens Harry, bir kitap kaleme alacaktı.

Ancak çift bir süredir projelerin yayınlanmasını erteleyerek dikkat çekiyor. Son olarak Kraliçe’nin ölümü üzerine yakında çıkması planlanan kitabında düzeltmeler isteyen Prens Harry’nin hikayelerinin birbiriyle uyumlu olmadığı, çelişkiler içerdiği belirtiliyor.

Netflix’teki dizilerinin yapımcıları, Dük’ün kitabında yaptığı bazı yorumların kendisinin ve Meghan Markle’ın kamerada söyledikleriyle çeliştiğini iddia ediyor.

Üst düzey bir Netflix çalışanının verdiği demeçte, “Şovdaki pek çok şey Harry’nin yazdıklarıyla çelişiyordu, bu yüzden bu bir sorundu” dedi.

Çift de projeler için erteleme isteyerek içerikleri düzenlemeye çalışıyor. Ancak Netflix, The Crown’un yeni bölümlerinin 5 Kasım’da piyasaya sürülmesi nedeniyle bir an önce şovun yayına girmesini istiyor.

Meghan Markle da kendisine projeleriyle ilgili sorular sorulduğunda detay vermeden yanıtlıyor. Düşes, projeyi şu sözlerle özetliyor: “Hayatımın paylaşamadığım, insanların göremediği parçası, bizim aşk hikayemiz.”