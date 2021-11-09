Mustafa Alnar Avrupa Şampiyonu

Antalya’da devam eden Avrupa Bilardo Şampiyonasında ülkemizi KKTC Bayrağı altında temsil eden Milli Sporcumuz Mustafa Alnar çıktığı tüm karşılaşmaları kazanarak Avrupa Şampiyonluğu’na ulaştı. Dün akşam geç saatlerde gerçekleşen ödül töreninde izleyicilerin ve Türk sporcuların da İstiklal Marşına eşlik etmesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

EPBF tarafından düzenlenen 1 Kasımdan beridir Antalya’da devam eden 2021 Avrupa Erkekler, Kadınlar, U23 ve Tekerlekli Sandalyeliler Avrupa Bilardo Şampiyonası 8 Top Disiplini dün gün boyu gerçekleştirilen final serisi ile tamamlandı. U23 disiplininde ülkemizi KKTC Bayrağı altında temsil eden Milli Sporcumuz Mustafa Alnar çıktığı 5 karşılaşmanın tümünü kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Çıktığı ve çoğunu farklı kazandığı karşılaşmaları ve ödül töreni Kozoom TV tarafından tüm dünyaya yayınlanan Mustafa Alnar ülkemizin gururu oldu.

ÇEYREK FİNALE ÜÇ SPORCU İLE GİRDİK

U23 Kategorisi 8 Top Disiplininde çeyrek finale üç sporcu ile girdik kupa ile çıktık. 3 sporcu ile yarıştığımız U23 kategorisinde sporcularımızın tümünün Çeyrek Finale kalması Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun alt yapı gücünü göstermesi açısından dikkat çekti. Bilge Alaçam’ın Çeyrek Finalde Alnar ile eşleşmiş olması daha fazla madalya kazanma şansımızı engelleyen bir talihsizlik olarak değerlendirildi. Bilge Alaçam ve Osman Şanlısoy disiplini Avrupa Beşincisi olarak tamamladılar.

YETENEĞİ İLE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU

KİŞİLİĞİ İLE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Özellikle çok çekişmeli geçmesi beklenen Yarı Final de Türkiye U23 Şampiyonu İbrahim Vatansever’e karşı 8 – 1 ve yine Final’de sergilediği olağanüstü performansıyla 2018 Avrupa Gençler Şampiyonu Alman sporcu Luca Menn’e karşı 8 – 2 ‘lik galibiyetler elde eden Mustafa Alnar Avrupa Şampiyonluğu ile birlikte herkesin takdirini kazandı. Henüz 20 yaşında U23 Avrupa Şampiyonluğunu elde eden Mustafa Alnar, geçmiş yıllarda elde ettiği 1 Dünya Üçüncülüğü, 2 Avrupa İkinciliği ve pek çok Avrupa Üçüncülüğü ile ülkemizi Avrupa ve Dünya’da en iyi bir şekilde temsil edeceğinin sinyalini çok önceden vermişti.

Başkan Aşkın Burcu’dan

TEŞEKKÜR MESAJI

KKBF Başkanı Aşkın Burcu’nun Ödül Töreni sonrasında yayınladığı mesaj şöyle:

‘Bu gece, 2002 yılından beridir kurduğumuz hayalleri gerçeğe dönüştürerek Bayrağımızı ve İstiklal Marşımızı canlı yayında tüm Dünyaya izlettiren Mustafa’ya sonsuz teşekkürler. Milli Takımlar Antrenörümüz Mehmet Şanlısoy'a Teşekkürler. Birbirleriyle uyum içerisinde kenetlenen kafilemizdeki tüm yönetici ve sporcularıma teşekkürler. Bizlere inanarak, güvenerek çocuklarını teslim eden ve bu inanç uğruna ellerinden gelen tüm desteği sağlayan ailesine ve tüm sporcularımızın ailelerine sonsuz teşekkürler. Yine bizlere inanarak ve güvenerek 2006 yılından beridir tüm Avrupa Şampiyonalarına katılmamızı sağlayan veya bu amaç için çaba harcayan gelmiş- geçmiş tüm Devlet yetkililerine teşekkürler.

Bu zafer Mustafa’nın zaferi. Bu hayale inananların, olanaksızlıkları bahane etmeyip birlikte çalışanların zaferidir. Sevgili Mustafa, ülkemizin içinden geçtiği her acıdan zorlu bu süreçte bir yıldız gibi parlayarak bizlere kazandırdığın umut ve özgüven için, hayranlık uyandıran sporcu kişiliğinle tüm gençlerimize örnek olduğun için teşekkürler.’

2021 AVRUPA ŞAMPİYONASI 8 TOP DİSİPLİNİNDE ZAFERE ULAŞANLAR

Gece geç saatlerde peş peşe gerçekleştirilen Ödül Törenlerinde 2021 yılı 8 Top Disiplininde dereceye giren sporculara ödülleri EPBF ve TBF yetkilileri takdim etti. Erkeklerde Avusturya’dan Mario He, Bayanlarda Polonya’dan Oliwia Zalewska, U23’te KKTC’den Mustafa Alnar ve Tekerlekli Sandalyeliler ’de İsveç’ten Henrik Larsson Avrupa Şampiyonluğu kupaları ile birlikte basına görüntü verdi.