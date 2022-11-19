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Sokak sanatçısı Banksy dünyaca ünlü lüks markaya savaş açtı

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Lüks giyim markası, Banksy ve hayranlarının hedefinde. Ünlü sokak sanatçısının iddiasına göre; marka herhangi bir izin almadan eserlerini kullanarak yeni bir koleksiyon oluşturdu.
Sokak sanatçısı Banksy dünyaca ünlü lüks markaya savaş açtı

Londra’nın Batı Yakası’ndaki Regent Caddesi’nde yeni bir duvar resmi ortaya çıktı. Bu bir Banksy eseriydi ama aynı zamanda değildi. Çünkü anonim sokak sanatçısının eserleri Guess’in koleksiyonunda kullanılıyor ve vitrinde yer alıyordu.

Anonim sokak sanatçısı, Guess’in tamamen çalışmalarından ilham alan bu yeni kapsül koleksiyonuyla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek Instagram hesabında açıklama yaptı.

Sonbahar /Kış 2022 sezonu için piyasaya sürülen Guess x Brandalised koleksiyonu, şirketin tanımladığı gibi “Banksy’s Graffiti’den ilham alan” motiflerle süslenmiş tişörtler, sweatshirtler, elbiseler, suni kürk ceketler, paltolar ve yelekleri içeriyor.

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Marka, yeni koleksiyonu pazarlarken de Banksy’nin ismini kullanıyor. Bu da müşterilerin, kimliği yıllardır gizli kalan grafiti sanatçısının projede bir rolü olduğu şeklinde algılamasına neden oluyor. Koleksiyondaki parçaların fiyatları ise 41 dolar ile 280 dolar arasında değişiyor.

Sanatı aracılığıyla sık sık siyasi açıklamalarda bulunan ve kapitalizmi kınayan Banksy, kampanyanın kendisinin izni olmadan yapıldığını söylüyor. Sanatçı Instagram hesabından bir milyonun üzerinde beğeni alan paylaşımında şu satırlara yer veriyor:

“Tüm mağaza hırsızlarının dikkatine: Lütfen Regent Caddesi’ndeki GUESS’e gidin. Sormadan sanat eserlerimi almışlar. Aynı şeyi onların kıyafetleri için yapmak sizin için nasıl yanlış olabilir?”

Banksy’nin yaşadığı sorun ise kimliğinin gizli kalmasını istemesi ve eserlerinin haklarıyla ilgili bir tartışmayı da yeniden gündeme getiriyor.

2020’de Banksy, mahkemenin kimliği gizli kalırsa eserlerinin telif hakkı sahibi olduğunu kanıtlayamayacağına karar verdiği için AB’deki ünlü eserin mülkiyet haklarını kaybetmişti.

Banksy’nin karşı karşıya kaldığı Full Color Black isimli şirket, faaliyetlerini; Banksy hayranlarına uygun fiyatlı grafiti koleksiyonları sunmak olarak tanımlıyor.

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Banksy’nin Full Color Black ve buna bağlı olarak kardeş firması Brandalized ile devam eden düşmanlığı son zamanlarda kızışıyor. Hatta bu hafta bir yargıç, Banksy’nin ticari markasını kimliğini açıklamak zorunda kalmadan elinde tutabileceği kararına vardı.

Banksy’nin, sanat eserinin ruhsatlandırılmasını yöneten, Pest Control adında bir kimlik doğrulama ofisi zaten var. Ancak, tarafların beraberliklerinin kasım ortasına kadar devam etmesi planlandığından, Guess’e “Banksy’den ilham alan” parçaların satışını durdurması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmak için çok geç kalınabilir.

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