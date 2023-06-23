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Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri kadrosu açıklandı, Erten Gazi kadroda

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Milliler, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile C Grubu'nda mücadele edecek
Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri kadrosu açıklandı, Erten Gazi kadroda

A Milli Basketbol Takımı'nın 12-20 Ağustos'ta Türkiye'de düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası için belirlenen geniş kadrosu duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile C Grubu'nda yer alan milliler, 17 Temmuz Pazartesi günü hazırlıklarına başlayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın geniş aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Shane Larkin, Erten Gazi, Furkan Haltalı, Yiğit Arslan, Okben Ulubay, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Sadık Emir Kabaca, Kenan Sipahi, Berk İbrahim Uğurlu, Berke Büyüktuncel, Erkan Yılmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz.

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