“Uluslararası Lefkoşa Şiir Günleri” gelecek yıl yeniden hayat bulucak

“Uluslararası Lefkoşa Şiir Günleri”nin yeniden başkent Lefkoşa’da düzenlenmesi için Lefkoşa Türk Belediyesi’nde toplantı düzenlendi.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Tamer Öncül başkanlığındaki Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB) heyeti, şiir günlerinin 2020 yılında yapılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Mehmet Harmancı, uzun yıllardır ara verilen uluslararası etkinliği tekrardan KSYB ile birlikte Lefkoşa’ya kazandırmayı gündeme aldıklarını belirterek, 2020’de yapılması düşünülen uluslararası buluşma ile ilgili fikir alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Etkinlik en son 2009 yılında yapılmıştı.