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Woody Allen yeni filmini anlattı: ‘Match Point’ tadında olacak

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Yönetmen Woody Allen bu yıl Paris’te çekeceği ve son olabilir dediği filminden ayrıntılar paylaştı.
Woody Allen yeni filmini anlattı: ‘Match Point’ tadında olacak
Allen Match Point (Maç Sayısı) filmini 2005’te Londra’da çekti

Nadiren röportaj veren yönetmen film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Alec Baldwin’le Instagram canlı yayını üzerinden konuşmuştu.

Allen bu yıl Paris’te bir film çekeceğini ve bunun son işi olabileceğini söylemişti.

Variety’nin haberine göre Fransız Le Journal du Dimanche gazetesine konuşan yönetmen eylül ayında Paris’e giderek filmin çekimlerine başlayacağını anlattı.

Filmin hikayesinin ‘Match Point’le aynı damardan, bir tür zehirli romantik gerilim olacağını söyledi.

 

Fransızca olacak filmin oyuncuları da Fransız.

Film için finansmanı ABD’den bulduğunu belirten yönetmen daha fazla detay vermedi. Filmde rol alması için bazı oyuncularla görüşüldü.

Bütçenin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu belirtildi.

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