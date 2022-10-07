  • BIST 3.567,60
  • Altın 1011.722
  • Dolar 18.5637
  • Euro 18.0714
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKorkutan veriler: Yeni Covid-19 dalgası geliyor

Yetişkin filmi oyuncusu Lana Rhoades sektöre savaş açtı

»
Kısa bir süre önce yetişkin filmi sektöründen emekliye ayrılma kararı alan Lana Rhoades açıklamalarda bulundu...
Yetişkin filmi oyuncusu Lana Rhoades sektöre savaş açtı

Lana Rhoades sahne adıyla yetişkin filmlerinde yer alarak kendine bir kariyer inşa eden ABD’li Amara Maple, yetişkin filmi endüstrisi ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Sektörü bıraktıktan sonra yetişkin filmlerine ve endüstriye savaş açan ve sektörün kirli iç yüzünü anlatan 26 yaşındaki oyuncu, “Sanki bir sirkteydim ve seks yapmak hoşuma bile gitmiyordu” dedi. Yetişkin filmi endüstrisinin yasa dışı olması gerektiğini dile getiren Rhoades, “Bu sektör kimse için iyi değil. Ben o sektörde çalışmaya başladığımda henüz olgun değildim” ifadesini kullandı.

lana-insta-1.jpg

Genç oyuncu sektörün kirli yüzünü böyle anlattı.

Rhoades, “Orası bir sirk gibiydi ve hangi yüz ifadesini yapsam, hangi sesi çıkarsam diye düşünüyordum. Ben insanlarla görüşmüyorum, onları çekici bulmuyorum. Ama ben hep böyleydim” yorumunu yaparken, “Bu sektör, cinsel ilişkiye girmek istemediğiniz insanlarla sizi seks yapmaya zorluyor” dedi. Genç oyuncu sektörün bu dayatmasını da sert bir dille eleştirdi.

Sektörü bıraktıktan sonra sosyal medya fenomeni olan Rhoades, “Bu sektörde uyuşturucu ve alkol çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Şatafatlı hayatlara özenip bu sektöre girdim” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan isim belli oldu06 Ekim 2022 Perşembe 18:47
  • Scooby-Doo karakterinin cinsel yönelimi ilk kez açıklandı05 Ekim 2022 Çarşamba 21:00
  • Alec Baldwin’den dikkat çeken karar: Filmin çekimlerine devam edilecek05 Ekim 2022 Çarşamba 19:58
  • Kardashian'a kripto para nedeniyle 1,26 milyon dolar ceza04 Ekim 2022 Salı 09:30
  • Cara Delevingne ve Margot Robbie, Arjantin’de kavgaya karıştılar03 Ekim 2022 Pazartesi 21:49
  • Boşanma sonrası ilk konserine çıkan Hadise danslarıyla hayranlarını coşturdu02 Ekim 2022 Pazar 21:36
  • Bruce Willis kariyerine "dijital ikiziyle" devam edecek02 Ekim 2022 Pazar 21:10
  • Bollywood’da Hindu-Müslüman krizi02 Ekim 2022 Pazar 15:48
  • İlk tiyatro eseri olan "Felaket" konulu panel yapıldı02 Ekim 2022 Pazar 15:25
  • İlk tiyatro eseri olan "Felaket" konulu panel yapıldı02 Ekim 2022 Pazar 14:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti