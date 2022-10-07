Yetişkin filmi oyuncusu Lana Rhoades sektöre savaş açtı

Lana Rhoades sahne adıyla yetişkin filmlerinde yer alarak kendine bir kariyer inşa eden ABD’li Amara Maple, yetişkin filmi endüstrisi ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Sektörü bıraktıktan sonra yetişkin filmlerine ve endüstriye savaş açan ve sektörün kirli iç yüzünü anlatan 26 yaşındaki oyuncu, “Sanki bir sirkteydim ve seks yapmak hoşuma bile gitmiyordu” dedi. Yetişkin filmi endüstrisinin yasa dışı olması gerektiğini dile getiren Rhoades, “Bu sektör kimse için iyi değil. Ben o sektörde çalışmaya başladığımda henüz olgun değildim” ifadesini kullandı.

Genç oyuncu sektörün kirli yüzünü böyle anlattı.

Rhoades, “Orası bir sirk gibiydi ve hangi yüz ifadesini yapsam, hangi sesi çıkarsam diye düşünüyordum. Ben insanlarla görüşmüyorum, onları çekici bulmuyorum. Ama ben hep böyleydim” yorumunu yaparken, “Bu sektör, cinsel ilişkiye girmek istemediğiniz insanlarla sizi seks yapmaya zorluyor” dedi. Genç oyuncu sektörün bu dayatmasını da sert bir dille eleştirdi.

Sektörü bıraktıktan sonra sosyal medya fenomeni olan Rhoades, “Bu sektörde uyuşturucu ve alkol çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Şatafatlı hayatlara özenip bu sektöre girdim” dedi.