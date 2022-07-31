50 yaşındaki güzel oyuncu Jennifer Garner güzellik sırlarını paylaştı

ABD'li oyuncu Jennifer Garner, Ben Affleck'le olan evliliğinden doğan kızları Violet ve Seraphina için güzellik rutinlerini paylaştı.

Harper’s Bazaar’a konuşan Garner, “elinden gelenin en iyisini yapmak” gibi bir yaklaşımı olduğunu belirtti.

Mümkün olduğunca doğal kalmaya çalıştığını belirten ünlü oyuncu, “Saç felsefem, makyaja yaklaşımımla aynı, yani cildinize ve saçınıza özen gösterirseniz, önemli bir şey eklemeden iyi hissetmeniz gerekir” diye açıkladı.

“Yaşlandıkça, muhtemelen daha fazla maskaraya veya köklerime biraz yardım etmeye ihtiyacım var, ancak bunu yapmak zorunda değilim, çünkü cildimin ve saçlarımın her zamankinden daha güçlü olduğunu biliyorum” diyen Garner, kızları 16 yaşındaki Violet Anne ve 13 yaşındaki Seraphina Rose’a ne gibi tavsiyelerde bulunacağı sorulduğunda, “daha azının daha çok” olduğunu söyledi.

“DAHA AZ TAKINTI YAPIN”

Garner, “Aynaya daha az bakın, daha az takıntı yapın. Zamanınızı bunun yerine ne için kullanabileceğinizi görmek için dünyanın geri kalanına bakın.”

“İnsanlar yüzlerine eskisinden daha fazla bakıyor, değiştirebileceğiniz şeyler üzerinde durmak hiçbir işinize yaramıyor.”

“Çok fazla makyaj yapmaya ya da sürekli bir yenilik yapmaya gerek yok.”

“Ayrıca enjeksiyon yapmayı düşünen herkesin mümkün olduğunca uzun süre beklemesi oldukça önemli” dedi.