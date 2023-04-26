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ABD, Güney Kıbrıs’a ait 80’i aşkın tarihi eseri iade etti

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Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kıbrıs’a ait 80’i aşkın tarihi eseri iade ettiği belirtildi.
ABD, Güney Kıbrıs’a ait 80’i aşkın tarihi eseri iade etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Güney Kıbrıs’a ait 80’i aşkın tarihi eseri iade etmek için Washington’da bir tören düzenlendi.

Habere göre törende Rum Eski Eserler Dairesi Müdürü Marinas Solomidu-İeronomidu da hazır bulundu.

İeronomidu, HSI, FBI, Gümrük ve Sınırların Korunması Departmanı gibi ABD makamları ile yürütülen iş birliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın ABD Büyükelçisi Marios Lisiotis ise ülkenin kültürel mirasının korunması için  ABD makamları ile iş birliğinin yapılmasını görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Gazete iade edilen tarihi eserler arasında 18. yüzyıla ait freskler ve nadir sikkeler, MÖ 800’den 600’e kadar Çağı sürahilerinin de bulunduğunu yazdı.

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