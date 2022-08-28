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ABD’den Gülşen açıklaması

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ABD, hafta içinde tutuklanan Gülşen ile ilgili bir açıklama yaptı.
ABD’den Gülşen açıklaması

Geçen hafta içinde tutuklanan Gülşen uluslararası kamuoyunun gündeminde… Ünlü şarkıcı hakkında bir açıklama da ABD’den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Gülşen’in tutuklanması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gülşen’in tutuklanmasıyla ilgili ABD’den açıklama geldi.

Dört ay önce sahneye çıktığı sırada İmam Hatipliler hakkında söylediği sözler sebebiyle Gülşen’in tutuklanmasından rahatsızlık duyulduğunu belirten yetkilinin sözlerini Reuters haber ajansı aktardı.

Açıklamada, “ABD, Türkiye’de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye’yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Dört ay önce konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri sonrasında soruşturma başlatılan Gülşen, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan tutuklanmıştı.

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