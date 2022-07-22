Aleyna Tilki: Hiçbiriniz muhafazakar değilsiniz

Genç şarkıcı Aleyna Tilki dün iç çamaşırıyla verdiği bir pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen yorumlara isyan eden Tilki, "Fotoğrafımı 'muhafazakarlık' adı altında eleştirenler hiçbiriniz muhafazakar değilsiniz" ifadesini kullandı.

İç çamaşırıyla verdiği bir pozu sosyal medya hesabından “Ben öldüm” notuyla paylaşan şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter’da kendisi için “Biri şuna söylesin cesur olmak çıplak gezmek değildir” diyen takipçisine şu sözlerle yanıt verdi:

“Giyinişin hiçbir türlüsü cesaret gerektiren bir şey değildir aslında. Bu durumun cesaret olması gerçeğini toplum yarattı. Hem de yaralayıcı ve suçlu bir şekilde.”



“SAHTE MUHAFAZAKARLARLA İÇ ÇAMAŞIRI PARTİSİ YAPMAK İSTERİM”

Tilki, daha sonra kendisini eleştirenlere şu sözlerle seslendi:

* Son fotoğrafımı ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler, hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz.

* Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard’a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır.

* Ki benim gerçekten temiz bir yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur.

* Dedelerimiz anneanne babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti. Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim.