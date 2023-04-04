  • BIST 4.869,99
  • Altın 1225.98
  • Dolar 19.2228
  • Euro 20.9758
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Belediye personeli deprem eğitimi aldı

» »
Girne Belediye Personeli, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından verilen iki etaplık eğitimin ilk ayağını tamamladı.
Belediye personeli deprem eğitimi aldı

Girne Belediye Personeli, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından verilen iki etaplık eğitimin ilk ayağını tamamladı.

Belediye personeli deprem eğitimi aldı

Girne Belediyesi personeli ‘Deprem ve Tahliye’ eğitim seminerine katıldı. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Girne Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim semineri, Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Harekat Eğitim Şube Memurları Hakan Özdenyağ, Burak Yiğit ve Halil Yıldız’ın verdiği eğitim semineri yaklaşık 1 saat sürdü. Teori ve uygulama olarak iki etapta tamamlanacak olan eğitimin ikinci etabı olan uygulama kısmı, önümüzdeki günlerde Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda tamamlanacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maraton startı verildi30 Mart 2023 Perşembe 18:03
  • Son Ay Tutulması’ için imza günü düzenlendi.29 Mart 2023 Çarşamba 17:48
  • Girne'de trafik kazası... Yaralılar hastaneye kaldırıldı28 Mart 2023 Salı 15:12
  • Girne Bölgesi Elektrik Kesintisi28 Mart 2023 Salı 08:40
  • Girne-Lefkoşa ana yolunda kaza: Polis aracına çarptı27 Mart 2023 Pazartesi 22:27
  • Girne'de Hırsızlık27 Mart 2023 Pazartesi 14:53
  • Alsancak’ta yarın elektrik kesintisi olacak27 Mart 2023 Pazartesi 14:29
  • Ölümlü kaza zanlısı soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak25 Mart 2023 Cumartesi 10:23
  • Şenkul: Yaptığımız finansal iyileştirmelerin karşılığı 3 ayda yaklaşık 12 milyon TL’ye ulaştı25 Mart 2023 Cumartesi 10:06
  • Geceleyin Ev Açma ve Mülke Tecavüz!24 Mart 2023 Cuma 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti