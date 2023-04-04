Girne Belediye Personeli, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından verilen iki etaplık eğitimin ilk ayağını tamamladı.

Belediye personeli deprem eğitimi aldı

Girne Belediyesi personeli ‘Deprem ve Tahliye’ eğitim seminerine katıldı. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Girne Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim semineri, Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Harekat Eğitim Şube Memurları Hakan Özdenyağ, Burak Yiğit ve Halil Yıldız’ın verdiği eğitim semineri yaklaşık 1 saat sürdü. Teori ve uygulama olarak iki etapta tamamlanacak olan eğitimin ikinci etabı olan uygulama kısmı, önümüzdeki günlerde Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda tamamlanacak.