Elon Musk’ın 76 yaşındaki babası, 35 yaşındaki üvey kızından iki çocuğu olduğunu açıkladı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın babası Errol Musk, üç yıl önce 35 yaşındaki kendi üvey kızıyla planlanmamış ikinci bir bebeği olduğunu açıkladı.

76 yaşındaki Errol Musk, 35 yaşındaki üvey kızıyla bir değil iki bebeği olduğunu açıkladı. 2018’de Jana Bezuidenhout’tan şimdi 5 yaşında olan bir oğlu olduğu ortaya çıktıktan sonra, 13 Temmuz’da yapılan bir röportajda da The Sun’a üç yıl önce bir kızının daha olduğunu söyledi. Errol Musk, ikinci çocuğun planlanmamış olduğunu itiraf etti.

Musk, “DNA’sını kontrol etmedim. Ama aynı diğer kızlarıma benziyor. Rose ve Tosca’nın bir karışımı gibi görünüyor. Tam olarak Rushi’ye benziyor ve onun gibi davranıyor. Yani durum çok açık.”

“İKİNCİ ÇOCUK PLANLI DEĞİLDİ”

Musk’ın Rushi olarak kast ettiği ise Elliott Rush isimli 5 yaşındaki oğulları. Tosca ise Errol ve Maye Musk’ın kızı. The Sun’ın haberine göre Errol Musk, üvey kızı Jana Bezuidenhout’ın annesi Heide ile yaklaşık yirmi yıldır evli ve bu süre içinde iki çocukları oldu.

Errol Musk, üvey kızı Jana Bezuidenhout’ın ikinci hamileliğinin planlı olmadığını, ancak birlikte yaşadıklarını söyledi.

Errol Musk verdiği röportajda şu sözleriyle de dikkat çekti: “Dünyada olmamızın nedeni üremek.”

Errol Musk’ın üvey kızı Jana Bezuidenhout

BABASINA ÇEKMİŞ

Errol Musk’ın bu sözleri, geçtiğimiz günlerde sahip olduğu şirket Neuralink’te yönetici olarak görev alan Shivon Zilis ile ikizleri olmasını ve teknoloji CEO’sunun çeşitli ilişkilerinden 10’a varan çocuk sayısını hatırlattı.

Elon Musk daha önce Twitter’dan, “Nüfusun azalma krizine yardım etmek için elimden geleni yapıyorum. Düşen doğum oranları, uygarlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehlike” diye yazmıştı. Ayrıca Musk, “Umarım büyük aileleriniz olur ve şimdiden yapanları tebrik ederim” de demişti.