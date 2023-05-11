Gençlerden Girne’de coşkulu kongre: Sipahi güven tazeledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi, dün akşam 23. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi ve mevcut başkan Mustafa Sipahi, bu göreve yeniden seçilerek güven tazeledi. Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalar ve faaliyet raporunun onaylanmasıyla devam etti. Ardından aday tanıtımı ve organların seçimi gerçekleştirildi. Kongreye CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile birlikte kalabalık bir gençlik kitlesi katıldı.

AKANSOY: İKTİDARA GELDİĞİMİZDE HAYATA GEÇİRECEKLERİMİZİN HAZIRLIĞINI YAPIYORUZ

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin 23. Olağan Kongresi’ne katılarak konuşma yapan Genel Sekreter Asım Akansoy, bir yandan muhalefet görevini sürdürdüklerini, diğer yandan da iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri projelerin hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. CTP’nin bir yıl içerisinde Kıbrıs Türk halkıyla birlikte tek başına iktidara gelebileceğini vurgulayan Akansoy, CTP iktidarında gençlerin sorunlarının öncelikli olacağını ifade etti. CTP’nin gençlerin partisi olduğu vurgusu yapan Akansoy, bugünkü parti yöneticilerinin de CTP Gençlik Örgütü’nden geldiğini, şimdiki gençlerin de ileride siyasette büyük işlere imza atacaklarını belirtti. Geçmiş dönemde görev alanlara emekleri için teşekkür eden Akansoy, yeni dönemde görev alacak olanlara başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

MEVLİT: DÜNDEN DAHA ÇOK ÇABA GÖSTEREREK YOLUMUZU YÜRÜYECEĞİZ

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, gençler olarak dünden daha çok çaba göstererek yollarını yürümeye devam edeceklerini ifade etti. 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimin önemine vurgu yapan Mevlit, “Bu seçim bu topluma ‘Siz yapamazsınız, yönetemezsiniz’ diyenlere karşı ‘Hayır biz kendi kendimizi yönetebiliriz’ diyebilmek için büyük bir fırsattır” dedi. 25 Haziran ara seçiminin gençlerin bu topraklara tutunabilmeleri için yeniden umut bulacağı önemli bir kavşağı olduğunu dile getiren Mevlit, bu fırsatı iyi değerlendireceklerini ve ara seçimi kazanarak CTP’nin tek başına iktidar yürüyüşünü başlatacaklarını söyledi.

TALAT: YEREL SEÇİMLERDE ELDE EDİLEN BAŞARI GENELE YANSIYACAK

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da, Girne İlçesi olarak geride bırakılan yerel seçimlerde 4 belediyenin 3’ünü kazandıklarını söyledi ve bu başarının genele de yansıyacağını ifade etti. Gençlerin bugün iş ve göç gibi sorunlarla mücadele ettiğinin altını çizen Talat, bunun geçmişte de yaşandığını ve bugün de devam ettiğini kaydetti. Talat, Kıbrıs Türk toplumunun özgüvenini yıkmak için bir çaba sarf edildiğini, bunu da Türkiye’deki iktidarın buradaki aracıları vasıtasıyla yaptığını vurguladı. Gayri meşru hükümet yetkililerinin “yüce devlet” dedikleri, devleti devlet yapan kurumların içini boşalttıklarını ifade eden Talat, “Bu ülkenin kamusal alanlarının ne olacağı dertleri değil, esas dertleri oradan rant sağlamaktır” dedi.

SİPAHİ: SOKAK SOKAK GEZECEĞİZ, CTP’NİN İKTİDAR OLMASI GEREKTİĞİNİ ANLATACAĞIZ

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin 23. Olağan Kongresi’ne tek başkan adayı olarak giren ve yeniden bu göreve seçilerek güven tazeleyen Mustafa Sipahi de, köy köy, sokak sokak gezeceklerini ve neden CTP’nin iktidar olması gerektiğini halka anlatacaklarını kaydetti. CTP’li gençlerin özellikle son yerel seçimlerde büyük bir özveriyle çalıştıklarına vurgu yapan Sipahi, “CTP’li gençler burada menfaat için değil yüreğini ortaya koyarak örgütlendiği için CTP’yi tek başına iktidara taşıyacağız” dedi. Yaşanan derin ekonomik krizden gençlerin de olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sipahi, ““Girneli gençler Girne’de ev sahibi olamıyorlar. Bunun nedeni, bu halkın gailesini çekmeyen mevcut UBP hükümetidir. Gençlerin sorunları için ortak politika üreteceğiz” dedi.

CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ GİRNE İLÇESİ YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Mustafa Sipahi (Başkan), Ramadan Sacır (İlçe Sekreteri), Dünay Laçin Soyal (Örgüt Sorumlusu), Çağrı Zorlukasap (Eğitim Sorumlusu), Bahar Çağan Okumuş (Mali Sorumlu), Deniz Miralay (Çevre ve Sosyal İşler Sorumlusu), Berk Ortunç (Yerel Yönetimler Sorumlusu) ve Fikri Günkar (Dış İlişkiler Sorumlusu).