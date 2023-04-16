Girne Belediyesi'nden 23 Nisan Çocuk Şenliği ve Bayram Kutlaması

Girne Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, ‘23 Nisan Çocuk Şenliği ve Bayram Kutlaması’ etkinliği düzenliyor. Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre düzenlenecek olan etkinlik, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi (eski belediye binası) önünde yer alan meydanlık alanda gerçekleştirilecek. 23 Nisan Pazar günü saat 10:00 – 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte, çocuklara yönelik birbirinden özel aktiviteler ücretsiz olarak yapılacak.

ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYACAK

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında; şişme oyun alanları, masal atölyesi, müzik ve eğlence aktiviteleri, yüz boyama aktivitesi, palyaço ve maskot animasyonları, ücretsiz balon ve dondurma dağıtımı gibi etkinlikler yer alacak.