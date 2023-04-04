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Girne Belediyesinden Sokak Hayvanları Koruma Gününde Anlamlı Etkinlik

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4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kapsamında 23 Nisan İlkokulu öğrencileri bugün, Girne Belediyesi Hayvan Barınağına ziyarette bulundular.
Girne Belediyesinden Sokak Hayvanları Koruma Gününde Anlamlı Etkinlik

4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kapsamında 23 Nisan İlkokulu öğrencileri bugün, Girne Belediyesi Hayvan Barınağına ziyarette bulundular.

Hazırlanan program kapsamında çocuklara hayvan sevgisi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine gelen öğrenciler,  barınak personeli eşliğinde barınaktaki köpekleri severek, hayvan dostlarına mama yedirdi.

Geziden sonra düzenlenen resim etkinliğinde, birbirinden güzel resimler çizen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.  Etkinlikte ayrıca, Girne Belediyesi Müdür Muavini ve Sağlık İşleri Şube Amiri Naile Soyel de çocuklara barınak hakkında bilgi verdi.

Gelecek nesillere hayvan sevgisinin aşılanması için yıl içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleyen Girne Belediyesi, ‘Satın Alma Sahiplen’ projesiyle tüm halkı barınağa ziyarette bulunmaları çağrısında bulundu.

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