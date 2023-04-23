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Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda 23 Nisan kutlaması

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Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda 23 Nisan kutlaması
Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda 23 Nisan kutlaması

 Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda 23 Nisan kutlama töreninde öğrenciler, sergiledikleri çeşitli etkinliklerle, 23 Nisan coşkusunu katılımcılarla paylaştı.

Kutlamalarda Girne özel eğitim okulu öğrencileri tarafından hazırlanmış çeşitli dans gösterileri ve müzik dinletilerinin yanısıra, dans gösterisi sergilendi.

Her çocuğun özel olduğu ve eşit fırsatlar sağlandığında özel çocukların da duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde dışa vurabileceklerine işaret eden okul yöneticisi Dr  Özlem Dağlı Gökbulut törenlerine katılarak çocukların sevincine ortak olan tüm katılımcılara teşekkür etti.

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