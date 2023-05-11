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Girne’de 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası!

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Girne’de meydana gelen olayda, 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen 60 yaşındaki Cavit Dülek mahkemeye çıkarıldı.
Girne’de 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası!

Girne’de öğrencileri taşıyan serviste meydana gelen cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarından tutuklanan 60 yaşındaki Cavit Dülek bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli Polis memuru Ali Kamalı, zanlı Cavit Dülek‘in 'Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Çocuğa Cinsel Saldırı' suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının önceki gün Girne-Alsancak güzergahında servise binen öğrencilerden 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiğini aktardı, mahkemede detayları paylaştı.

Kamalı, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını, olay esnasında 30 promil alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, servisteki diğer öğrencilerde ifade alacaklarını, otobüsün geçtiği güzergahlardaki kamera kayıtlarını inceleyeceklerini belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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