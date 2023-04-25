Girne'de çocuklar eğlenceye doydu

Çocuklar eğlenceye doydu
Girne Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği ‘23 Nisan Çocuk Şenliği ve Bayram Kutlaması’ etkinliği yoğun ilgi gördü. İki gün boyunca 10:00 – 18:00 arasında gerçekleşen etkinlikler yüzlerce çocuğun katılımı ile gerçekleşti. Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda hayat bulan organizasyon, birçok aktivitenin ücretsiz olarak çocuklara sunulması ile son buldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.