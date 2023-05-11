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Girne'de elektrik kesintisi

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KIB-TEK, Girne’nin Karaoğlanoğlu bölgesine bugün bir süre elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Girne'de elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde Stormax ve civarına bugün bir süre elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Karaoğlanoğlu Stormax ve civarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

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