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Girne’de müzik iznine aykırı işlem yapan işletmeye uyarı cezası

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Türk Mahallesi’nde müzik iznine aykırı işlem yapan işletmeye uyarı cezası yazıldığını bildirdi.
Girne’de müzik iznine aykırı işlem yapan işletmeye uyarı cezası

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Türk Mahallesi’nde müzik iznine aykırı işlem yapan işletmeye uyarı cezası yazıldığını aktardı.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Saat 23.28, Türk mahallesindeyim.

An itibarı ile Müzik iznine aykırı işlem yapan işletmemize uyarı cezası yazılmaktadır.

Açık ve net söylüyorum ne beni ne de belediyemi bu konularda lütfen sınamayın.

Verdiğimiz izin ne ise o,

Ne eksiği ne fazlası olmaz.

Belediye başkanı doğmadım belediye Başkanı ölmek gibi derdim de yok, tek derdim bu kadar kuralsızlık içinde gözbebeğimiz Girne’mizde herkese eşit mesafede adaletli bir Belediye yönetimi yaratmak.

70-80 yaşında doğduğundan beri o mahallede yaşayan İnsanları her gece uykusuz bırakmaya hakkımız yoktur.

Haftanın her günü geç saatlere kadar müzik yapmak isteyenler Antik Limanın arka sokaklarını adres edinebilirler, onları da mağdur etmemek için o bölgeyi eğlence bölgesi ilan edeceğiz.

İyi akşamlar…”

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