Gülşen’in tutuklanması dünyada gündem oldu: ‘Türkiye’nin Madonna’sı’

Şarkıcı Gülşen’in, Nisan ayında söylediği sözler nedeniyle bir günde hakim karşısına çıkarılıp tutuklanmasına tepkiler büyürken, karar uluslararası basında da gündem oldu.

Dünyanın önde gelen haber kanalları ve gazeteleri dün ve bugün Gülşen’in tutuklanmasını sayfalarına taşıdı.

BBC: İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, Gülşen’in tutuklanmasına neden olan sözlerinin Nisan ayında söylendiğine dikkat çekerken, ‘Eleştirmenler, tutuklamanın, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde muhafazakar seçmenin desteğini pekiştirme çabası olduğunu söylüyor.” ifadesini kullandı. BBC, Erdoğan’ın ve AKP içerisinden birçok kişinin imam hatip mezunu olduğunu hatırlattı. BBC, Gülşen hakkında verilen kararın Türkiye’yi ikiye böldüğünü aktarırken, bazı kesimlerin Gülşen’e verdiği desteğe dikkat çekti, özellikle AKP çevresinden isimlerin Gülşen’i eleştirmesine yer verdi.

Independent: İngiltere’nin en çok okunan gazetelerinden The Independent, Gülşen’in tutuklanmasını ‘Türkiye’nin Madonna’sı Erdoğan’ın dini okullarıyla alay ettiği için tutuklandı” ifadesiyle duyurdu. Independent, Gülşen’in cinsellik konusundaki açık görüşünün ve kıyafetlerinin son dönemde muhafazakar kesimi kızdırdığına da dikkat çekti.

Independent, İstanbul’daki Amerikan Araştırma Enstitüsü’nde pop kültürü ve siyasete odaklanan bir akademisyen olan Kenan Behzat Sharpe’in de konuyla ilgili görüşlerine yer verdi. Sharpe, “Gülşen, 90’lı yıllardan beri müzik yapıyor. Ülkesinde herkesin bildiği şarkıları var. Sahnedeki varlığı, kostümleri ve cinsellik konusundaki açık görüşüyle tanınan bir isim. Türkiye’nin Madonnası olduğunu söyleyebiliriz.” dedi. Gazete, Gülşen’in LGBTİ’ye verdiği desteğin de Erdoğan ve destekçilerini kızdırdığına dikkat çekti.

Independent, “İronik olan ise, Gülşen’in “Lolipop” şarkısı için yeni video klibinde pembe üniformalı gardiyanlar tarafından kelepçelenip parmaklıkların arkasına yerleştirildiğini gösteriyor.” ifadelerinde bulundu. Gazete, hukuk uzmanlarının da görüşlerini sayfasına taşırken, Gülşen’in büyük ölçüde uzun süre hapiste kalmayacağını söyledi. Independent, Gülşen’in tutuklanmasının özellikle Türkiye’de laik kesim arasında öfkeye yol açtığını da vurguladı.

The Guardian: İngiltere’nin köklü gazetelerinden The Guardian, Gülşen’in tutuklanmasını, “LGBTİ’ye verdiği destekle de tanınan şarkıcı halkı kin ve düşmanlığa tahrikten tutuklandı.” sözleriyle duyurdu. Gazete, tutuklamanın Erdoğan ve destekçilerinin sosyal medyada başlattığı kampanya sonrası geldiğine dikkat çekti. The Guardian, “Daha önce konserlerinde giydiği kıyafetler ve LGBTİ bayrağı açması nedeniyle muhafazakar çevrelerde hedef haline gelen Gülşen, şakanın yol açtığı hakaretten dolayı özür diledi ancak tutuklanmasının önüne geçemedi.” ifadesini kullandı. Gazete, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gülşen’e destek verdiğini de yazdı.

NY POST: ABD merkezli New York Post gazetesi, Gülşen’in tutuklanmasının Türkiye’de sert tepkilere yol açtığını yazarken, özellikle muhafazakar kesimin ünlü şarkıcıyı hedef haline getirdiğini söyledi. Gazete, Gülşen’e sanat ve siyaset camiasından büyük bir desteğin olduğunu hatırlatırken, AKP çevrelerinde ise tepki gördüğünü aktardı. Gazete, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin avukatı ve eş direktörü Veysel Ok’un ifadelerini de sayfasına taşıdı. Ok, “Laik Türkiye’yi temsil eden bir figür ve LGBTİ hareketine destek vermeye duyarlı bir sanatçı olduğu için tutuklu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Al Jazeera: Orta Doğu üzerine haberler yapan Al Jazeera da haberi ilk sayfasından okurlarıyla paylaştı. Gazete, haberde, 46 yaşındaki şarkıcının özür mesajına ve AKP'den yükselen tepkilere yer verdi. Al Jazeera'da yer alan haberde, “Erdoğan ve iktidardaki AK Parti'nin önümüzdeki Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde sandıklardaki düşüşü tersine çevirmek için muhafazakarların oylarına ihtiyacı var.” yorumunda bulundu.