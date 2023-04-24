Güney Kıbrıs'ta ticari kullanıma yönelik ilk enerji depolama sistemi için izin verildi

Güney Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK), ticari kullanıma yönelik ilk enerji depolama sistemi inşa edilmesi için özel bir şirkete izin verdiği bildirildi.

Güney Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK), ticari kullanıma yönelik ilk enerji depolama sistemi inşa edilmesi için özel bir şirkete izin verdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, iznin “Haffneve Storage Ltd.” adlı şirkete 5 yıllığına verildiğini ve depolama sisteminin kapasitesinin 1000 megavat, çıkış gücünün de 25 megavat olacağını yazdı.

Haberde, Elektrik Kurumu’na da 27 megavat gücünde yeni güneş enerjisi parkı için izin verildiği ve her iki kararın da Resmi Gazete’de yayımlandığı kaydedildi.