  • BIST 5.016,89
  • Altın 1234.489
  • Dolar 19.4043
  • Euro 21.4034
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Güney Kıbrıs'ta ticari kullanıma yönelik ilk enerji depolama sistemi için izin verildi

» »
Güney Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK), ticari kullanıma yönelik ilk enerji depolama sistemi inşa edilmesi için özel bir şirkete izin verdiği bildirildi.
Güney Kıbrıs'ta ticari kullanıma yönelik ilk enerji depolama sistemi için izin verildi

Güney Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK), ticari kullanıma yönelik ilk enerji depolama sistemi inşa edilmesi için özel bir şirkete izin verdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, iznin “Haffneve Storage Ltd.” adlı şirkete 5 yıllığına verildiğini ve depolama sisteminin kapasitesinin 1000 megavat, çıkış gücünün de 25 megavat olacağını yazdı.

Haberde, Elektrik Kurumu’na da 27 megavat gücünde yeni güneş enerjisi parkı için izin verildiği ve her iki kararın da Resmi Gazete’de yayımlandığı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKEL, yeni sınır kapıları açılmasını istiyor23 Nisan 2023 Pazar 19:48
  • Sahte doktor yaşlı kadını 90 bin Euro dolandırmaya çalıştı23 Nisan 2023 Pazar 17:58
  • Nikos Hristodulidis, ABD ile ittifakı canlı tutmak istiyor23 Nisan 2023 Pazar 11:54
  • Nikos Hristodulidis: Yaptırımlar konusunda ülkenin imajına zarar vermelerine müsaade etmeyeceğiz22 Nisan 2023 Cumartesi 20:39
  • Rum Bakanlar Kurulu, üçüncü ülke vatandaşlarının vatandaşlığa alınması kriterlerini gözden geçirecek22 Nisan 2023 Cumartesi 20:16
  • Güney’de sahte doktor, yaşlı kadını 90 bin Euro dolandırmaya çalıştı22 Nisan 2023 Cumartesi 19:48
  • Limasol’da maskeli saldırganlar ev bastı, iki kardeşe saldırdı21 Nisan 2023 Cuma 16:31
  • Güney Kıbrıs’ta 19 yaşındaki genç koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi21 Nisan 2023 Cuma 16:11
  • Hristodulidis’ten Tatar’a: “Birbirimizin tarihine saygı duymalıyız”21 Nisan 2023 Cuma 15:57
  • Güney Kıbrıs’ta 19 yaşındaki genç koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi21 Nisan 2023 Cuma 15:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti