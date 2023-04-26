  • BIST 4.832,78
  • Altın 1246.803
  • Dolar 19.4247
  • Euro 21.4386
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir

Güney'de, Kıbrıs Türk binalarına ilişkin yasa tasarısı

» »
Güney'de, Kıbrıs Türk binalarına ilişkin yasa tasarısı
Güney'de, Kıbrıs Türk binalarına ilişkin yasa tasarısı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, hak sahiplerinin kullanımına verilmeden önce Kıbrıs Türk binalarında devlet tarafından statik bir denetim yapılmasını öngören yasayı  anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle meclise geri göndermesinin ardından ilgili yasa tasarısının yarın mecliste ele alınacağı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısında ilgili yasa tasarısı konusunun ele alındığını yazdılar.

Gazete milletvekillerinin, Hristodulidis tarafından geri gönderilen yasa tasarısını destekleme niyetinde olduklarını belirtti.

Gazete  milletvekillerin, statik incelemelerin devlet için maliyeti artıracağını kabul etmesine karşın anayasaya aykırı olarak addedilen bu noktanın, yasa tasarısının geri gönderilmesi için sebep olamayacağı görüşünü taşıdıklarını yazdı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Mağusa” deniz bölgesinde kaçak göçmen!25 Nisan 2023 Salı 12:27
  • AKEL: Ermeni soykırımı tanınmalı24 Nisan 2023 Pazartesi 17:23
  • Güney Kıbrıs'ta ticari kullanıma yönelik ilk enerji depolama sistemi için izin verildi24 Nisan 2023 Pazartesi 16:32
  • Güney Kıbrıs’ta kişi başı yıllık 609 kilogram çöp üretiliyor24 Nisan 2023 Pazartesi 16:27
  • Güney Kıbrıs, turizm konusunda Yunanistan'la işbirliği yapıyor...24 Nisan 2023 Pazartesi 15:25
  • Güney Kıbrıs yaptırımlar konusunda bilgi bekliyor24 Nisan 2023 Pazartesi 15:03
  • Güney Kıbrıs Larnaka’ya deniz üssü kurma projesi için Fransa ile görüştü24 Nisan 2023 Pazartesi 14:49
  • Güney Kıbrıs, Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesi için bazı ülkelerden yardım istedi24 Nisan 2023 Pazartesi 14:19
  • AKEL, yeni sınır kapıları açılmasını istiyor23 Nisan 2023 Pazar 19:48
  • Sahte doktor yaşlı kadını 90 bin Euro dolandırmaya çalıştı23 Nisan 2023 Pazar 17:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti