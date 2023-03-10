Kervansaray Halk Plajı genişletiliyor

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un, geçtiğimiz hafta, hali hazırda belediyenin kullanımında olan Kervansaray Halk Plajı’nın yanı sıra plajın batı kısmının da hizmete açılacağı yönündeki açıklamasının ardından, plajın temizlenme çalışmalarına start verildi.

“SAHİLLER HALKINDIR”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, plajda yer alan taşların temizlenmesine ek olarak; batı tarafından yeni giriş bölgesi, batı plajı cankurtaran kulesi ve batı plajı otoparkını düzenlenerek halka en iyi hizmetin sunulacağını sözlerine ekledi.

“Sahiller halkındır” ilkesinden yola çıkılarak plaj girişlerinde artık bilet ücreti alınmayacağını dile getiren Şenkul, yalnızca şezlong ve şemsiye talebinde bulunan ziyaretçilerden bu hizmet için ücret alınacağını vurguladı.

Girne Belediyesi olarak kentimizdeki tüm gelir gruplarının kentin doğal nimetlerinden eşit faydalanabilmesi gerektiğini düşündüklerinin altını çizen Şenkul, bu yönde atılan adımların devamının geleceği mesajını verdi.