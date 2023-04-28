  • BIST 4.617,93
  • Altın 1244.586
  • Dolar 19.4478
  • Euro 21.4573
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATürkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı

Kız arkadaşını darp edip, ölümle tehdit eden zanlıya ek tutukluluk

» »
Girne'de meydana gelen olayda, kız arkadaşını darp ederek, ölümle tehdit eden zanlı, soruşturma kapsamında 4 gün daha tutuklu kalacak.
Kız arkadaşını darp edip, ölümle tehdit eden zanlıya ek tutukluluk

Girne’de meydana gelen ‘Yaralama’, ‘Şiddet tehdidi’, ‘Ciddi darp’ suçlarından tutuklanan S.Ç. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hatice Şanverdi, zanlının 2022 yılı Haziran ayı içerisinde araçta oldukları esnada kız arkadaşıyla tartıştığını, “Benden ayrılırsan seni öldürürüm” dediğini ve saçlarından çekerek darp ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının 2023 yılı Nisan ayı içerisinde ise kız arkadaşına verdiği 600 bin lirayı geri istediğini ve bu nedenle yeniden tartıştıklarını ifade etti.

Polis, araç içerisinde kız arkadaşı ile tartışan zanlının kırık ampulü çakmak ile ısıtarak, genç kadının karnını çizdiğini ifade etti. Polis memuru, Nisan ayı içerisinde yine zanlının tartıştığı kız arkadaşının boynuna bıçak dayadığını, parasını vermeden kendisinden ayrılamayacağını söylediğini aktardı. 

Polis, yine Nisan ayı içerisinde zanlının evde oldukları bir esnada kız arkadaşıyla kavga ettiklerini, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp başını bahçe kapısına defalarca vurarak ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

Polis, olayın bilgilerine 25 Nisan tarihinde geldiğini belirterek, şikayetçi kadının doktor kontrolünden geçirilerek darp raporu alındığını kaydetti. Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, tanık ifadeleri alınacağını belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kardeşinin pasaportunu kullanarak 6 kez ülkeye girip, çıktı27 Nisan 2023 Perşembe 11:04
  • Kız arkadaşını darp etti!27 Nisan 2023 Perşembe 10:36
  • ‘Geçmişten günümüze taşların ruhu’na yoğun ilgi26 Nisan 2023 Çarşamba 14:22
  • Girne Belediyesi, Köy ve Mahalle Meclis Toplantıları’nın ikincisini Ozanköy’de yapacak25 Nisan 2023 Salı 17:02
  • Murat Şenkul: Köy toplantılarına başlıyoruz25 Nisan 2023 Salı 15:05
  • Girne'de çocuklar eğlenceye doydu25 Nisan 2023 Salı 12:00
  • Sahte vekaletname ile başkasına ait evi satan sanığa 6 yıl hapis cezası25 Nisan 2023 Salı 10:01
  • Murat Şenkul: Girne Antik Limanı’nın restorasyonunun gecikmesi ülkemiz için telafisi zor hasarlar yaratacak24 Nisan 2023 Pazartesi 11:00
  • Şenkul: Girne Antik Limanı’nın restorasyonunun gecikmesi ülkemiz için telafisi zor hasarlar yaratacak24 Nisan 2023 Pazartesi 09:22
  • Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda 23 Nisan kutlaması23 Nisan 2023 Pazar 19:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti