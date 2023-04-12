KKTC sporcularına Arçelik Özel Ödülleri

Kayıtları devam eden ve 30 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023, ilk kez KKTC sporcularına verilecek özel ödüllerle yoğun ilgi görüyor.

Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023, 30 Nisan Pazar günü start veriyor. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023 KKTC’de uluslararası düzeyde olan ve toplam 200 bin TL ödül ile en yüksek ödül değerine sahip olan yarı maraton olma özelliğini taşıyor…

Girne Belediyesi Maraton Komitesi’nin verdiği bilgiye göre bu yıl ilk kez 100 bin TL toplam ödül verilen Genel Klasmanların dışında, sadece KKTC sporcuları için de özel ödüller verilecek. Maratona katılan 10 K ve 21 K Kadın/Erkek Genel Klasmanda dereceye giren KKTC sporcuları, 100 Bin TL değerindeki Arçelik Özel Ödüllerini kazanma şansı bulacak.

Buna göre verilecek Arçelik Özel Ödülleri şu şekilde olacak; 10 K Kadın/Erkek Genel Klasmanında birinci gelen sporcular Arçelik Imperium Go Şarjlı Dik Süpürge, ikinci gelen sporcular Arçelik B-Fit Slow Juicer, üçüncülere ise Arçelik B-Fit Kişisel Blender hediye kazanma şansı buluyor.

21 K Kadın/Erkek Genel Klasmanında birinci gelen sporcular Arçelik 65” Imperium TV, ikinci gelen sporcular Arçelik 32” Anroid TV, üçüncü gelen sporcular ise Arçelik B-Fit Slow Juicer kazanma şansı yakalayacak.

30 NİSAN’DA START VERİYOR

Her yıl büyük bir katılım ile gerçekleştirilen Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023, bu yıl 30 Nisan Pazar günü start vermeye hazırlanıyor. Hali hazırda online ve bireysel kayıtların devam ettiği maraton için büyük bir katılım bekleniyor. Girne Belediyesi Maraton Komitesi’nin verdiği bilgiye göre 10 K ve 21 K sporcuları için kayıtlar 29 Nisan saat 18:00’e kadar devam edecekken, 3 K kayıtları ise 30 Nisan saat 10:00’a kadar etkinlik alanında devam edeceği belirtildi.

Ayrıca 10 K ve 21 K sporcuları için çipli göğüs numaralarının ve kitlerin de 29 Nisan saat 18:00’e kadar Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’ndan alınabileceği kaydedildi.

Kordonboyu Atatürk Anıtı önünde start verilecek olan Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023 3 km halk koşusu, 10 ve 21 kilometre klasmanları olmak üzere üç farklı kategoride ve 9 ayrı yaş kategorisinde gerçekleşiyor.

ÇİP SİSTEMİ

Düzenlenecek maratonda koşucuların sahip olduğu göğüs numaralarında yer alan çipler sayesinde, koşucuların birebir takibi yapılarak, sporcuların doğru parkurda bulunup bulunmadıkları kontrol edilebilecek. Sistem sayesinde hakemler, kontrol merkezinde anında canlı takip ve sonuç verme şansına sahip olacak. Ayrıca 21 K koşusunda araç üstü kronometre sistemi sayesinde, koşucular anlık sürelerini takip etme şansına sahip olacaklar.

KAYIT İÇİN…

Girne Belediyesi Maraton Komitesi, maratona katılım göstermek isteyen tüm vatandaşların 10 km ve 21 km kategorileri için online olarak www.alivex.com adresine başvurabileceklerini açıkladı. 3 km halk koşusu için ise katılımcılar Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Sosyal Yaşam Merkezi (eski belediye binası), Girne Muhtarlıkları ve gezici kayıt ekiplerine başvurabilecekler.