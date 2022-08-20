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Kurt Cobain'in kızı Frances Cobain: Bu yaşa geleceğimden emin değildim

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Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain ve şarkıcı Courtney Love’ın kızı Frances Cobain 30. yaşını kutladı. Henüz bir bebekken babasını kaybeden yıldız, "Bu yaşa geleceğimden emin değildim" ifadesini kullandı.
Kurt Cobain'in kızı Frances Cobain: Bu yaşa geleceğimden emin değildim

Nirvana’nın grubunun erken yaşta hayatını kaybeden unutulmaz solisti Kurt Cobain’in Courtney Love ile birlikteliğinden olan kızı Frances Cobain 30 yaşına girdi.

30 OLDU

 

Yeni yaşına özel bir paylaşım yapan Cobain, “30! Başardım! Dürüst olmak gerekirse 20 yaşındaki Frances bunun olacağından emin değildim” ifadesini kullandı.

Cobain paylaşımında “Yeni bir döneme girerken hayat ne kadar zorlaşsa da sakin kalabilmeyi umuyorum” dedi.

Sosyal medyadan yaklaşık bir senedir uzak kaldığını belirten yıldız, akıl ve ruhsal sağlığının çok daha iyiye gittiğini belirtti.

Frances, babası Kurt Cobain 27 yaşında aşırı dozdan hayatını kaybettiğinde 20 aylıktı.

"AMA EĞER YAŞASAYDI BİR BABAM OLURDU"

 

Frances Cobain 2015 yılında Rolling Stone’a verdiği röportajda “Kurt, sanatını feda etmesi gereken bir noktaya geldi çünkü dünya ondan bunu talep etti. Bence bu, artık hayatta olmak istememesinin asıl sebeplerinden biri, herkes onsuz daha mutlu olurdu. Ama eğer yaşasaydı bir babam olurdu ve bu inanılmaz bir şey olurdu”

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