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Murat Şenkul: Emek ve kadın konularında 3 buçuk aylık icraatlarım ortada

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Din İşleri Bakanı Ahmet Ünsal ile aynı ortamda bulunarak kadın haklarına aykırı davrandığı yönündeki iddialarla ilgili olarak, “Emek ve kadın konularında 3 buçuk aylık icraatlarım ortada” dedi.
Murat Şenkul: Emek ve kadın konularında 3 buçuk aylık icraatlarım ortada

Kadınlara yönelik kullandığı ifadelerle toplumda infial yaratan Din İşleri Başkanı Ahmet Ünal’ın Girne Belediyesi’nin düzenlediği iftar yemeğinde Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile aynı ortamda bulunması sonrası kamuoyunda tartışmalar devam ediyor.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, göreve geldiği süre zarfında kadınlar ile ilgili hayata geçirdiği projelere işaret ederek, “Tüm bunlar ortada iken durup kimseye ne dünya görüşümü, ne kadınlara bakışımı anlatmayacağım” dedi.

“Emek ve kadın konularında 3 buçuk aylık icraatlarım ortada” diyen Şenkul, Tüm Girne halkının belediye başkanı olarak 3 buçuk yıl daha görevini sürdüreceğini belirti.

Murat Şenkul’un paylaşımı şu şekilde:

“Belpaz çalışanları 20 Nisan’da bayramlık, 28 nisanda da 1 Mayıs ödeneğini ilk kez kadrolu çalışanlar ile eşit miktarda alacak.

İsteyen Belpaz üyeleri istediği sendikaya üye olabiliyor. Kadın kooperatifleri ile Girne Belediyesi Bandabulya'yı birlikte ayağa kaldırıyor.

Dar gelirli aileler için kreşler, sorunlu boşanmalar için Kadın sığınma evi projesi.

Tüm bunlar ortada iken durup kimseye ne dünya görüşümü, ne kadınlara bakışımı anlatmayacağım. Konuşmama gerek yok çünkü sadece 3 buçuk aylık icraatlarım ortada emek ve kadın konularında.

Tüm Girnelileri bu anlamsız tartışmalara maruz bıraktığım için üzgünüm. Bugün bu konu ile ilgili gereğini yapıp parti içindeki sürecin nasıl sonlanacağını göreceğiz, değerlendireceğiz şimdilik diyeceğim:

Tüm Girnelilerin belediye başkanı olarak 3 buçuk yıl daha buradayım sonrasına Girnelilerle birlikte karar vereceğiz.”

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