Murat Şenkul: Girne Antik Limanı’nın restorasyonunun gecikmesi ülkemiz için telafisi zor hasarlar yaratacak

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Antik Limanı’nın restorasyon çalışmalarının 2-3 haftadan fazla sürmesi durumunda, ülke için hem maddi hem de imaj açısından telafisi zor hasarlar yaratacağını vurguladı.

İŞTE AÇIKLAMA;

İyi akşamlar Girne, Kıbrıs.

Girne Antik Limanın restorasyon çalışmalarında sürecin biraz aksadığı hepimizin malumu.

Ülkemizdeki gerek ihale yöntemi gerekse ihale sürecindeki hakediş ödemelerindeki hantallık ciddi sorun.

Geldiğimiz noktada ilgili paydaşlarımızdan aldığım bilgi sonradan ortaya çıkan ekstra elektrik harcamaları ile ilgili kaynak sorununun olmadığıdır.

Bu haftadan itibaren iş temposunun artacağı ve 2-3 haftalık gecikme ile sürecin sonlandırılacağı bana verilen anlık bilgi.

Antik Limanın en kısa sürede tamamlanıp açılması hem Girne hem de ülke turizmi için can alıcıdır, ertelemeye gelmez, gelemez.

Bu noktadan hareketle Girne Belediye Başkanı olarak hükümetimizi durumun ciddiyetini iyi idrak etmeye ve projenin tamamlanması için gereğini yapmaya davet ederim.

Hükümet içi çekişmeler, kaynak artışı ile ilgili kafalardaki soru işaretleri yüzünden projenin öngörülenden(2-3 hafta) fazla gecikmesi ülkemiz için hem maddi hem de imaj açısından telafisi zor hasarlar yaratacaktır.

Özetle, Girne Antik Limanın açılmasını sağlayın ondan sonra iç muhasebenizi kendi aranızda gerekirse yaparsınız diyoruz.

Yok eğer bu sorunu aşamayacağınızı düşünüyorsanız,

Girne Belediyesi olarak projeyi bu noktadan alıp 2 ay içinde sonlandırmaya hazır olduğumuzun kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum.

Son olarak başta Turizm Bakanlığı Müsteşarı olmak üzere Turizm Bakanlığının projeyi tamamlama yönündeki iradesi ve gayretinin tam olduğunu sürecin yakınen takipçisi olan biri olarak söylemeden geçemem.

Sosyal medyadaki konu ile ilgili tartışmalar ve bana gelen sorular üzerine bu açıklamayı şeffaflık ilkemiz gereği paylaşmak istedim.